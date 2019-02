Facebook

Der EC Obergailtal ist Meister der Unterliga West © KK/KRAWAGNER

Wie schon in der letzten Saison trafen in der Division II West auch heuer wieder Lienz und Virgen aufeinander. Mit zwei Siegen (9:5 und 4:2) holten sich diesmal die Lienzer den Titel und stürzten damit den Meister vom Thron. Äußerst knapp ging es auch in der Unterliga West zu. Letztendlich konnte sich der EC Obergailtal mit nur einem Punkt Vorsprung vor Lienz II den Meistertitel holen. Prägraten holte sich den dritten Platz. Play-off wurde in dieser Liga keines ausgespielt.



Auch die Nachwuchsligen befinden sich in der finalen Phase der Meisterschaft. Am Wochenende geht es für viele Teams bereits um Titelentscheidungen oder um den Finaleinzug. In der U12 stehen sich Lienz und Steindorf im Finale gegenüber. Letztere konnten das erste Spiel in Lienz gewinnen und können bereits am Samstag vor eigenem Publikum den Sack zumachen.

In der U14 steht Lienz bereits als Finalist fest. Auf wen die Osttiroler treffen werden, wird zwischen der Spielgemeinschaft Feld am See/Velden und Steindorf ausgemacht. Am Freitag treffen die beiden Teams im entscheidenden Halbfinalspiel aufeinander.



Extrem spannend geht es in der U16 zu. Beide Halbfinalpartien gehen am Samstag in ein Entscheidungsspiel. Feld am See/Velden trifft dabei auf Huben und Arnoldstein spielt gegen Tarco Klagenfurt um den Finaleinzug.

Die U19 des EHC Althofen legte im ersten Finalspiel gegen Sillian vor und bezwang die Osttiroler klar mit 6:1. Am Sonntag steigt Spiel zwei, wo sich die Junior-Rhinos auf fremden Eis den Meistertitel holen wollen.