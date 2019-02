Lange sah es so aus, als ob Kärnten keine Sportler zur Nordischen WM nach Seefeld entsenden wird. Dann schaffte es doch noch Tobias Habenicht ins Aufgebot. Ein Interview.

Tobias Habenicht © KK/Privat

Sie gehören keinem ÖSV-Kader an, auch gibt es keine Unterstützung seitens der Kärntner Landesskiverbandes. Und dennoch schafften sie den Sprung in das österreichische Aufgebot für die Nordische Ski-WM in Seefeld. Das klingt ja fast wie ein Märchen. Wie ist das überhaupt möglich?

