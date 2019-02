Kleine Zeitung +

Lokalaugenschein in Afritz Mayer-Fanklub: "Hauptsache, Matthias ist gesund im Ziel"

Die Fans von Matthias Mayer sahen sich in der "Pizzeria Afritz" die Abfahrt bei der alpinen Ski-WM in Aare an. Grund zum Jubeln hatten sie nur kurz, denn am Ende blieb dem Kärntner nur Rang fünf. Einhelliger Tenor nach dem Rennen: "Hauptsache Matthias ist gesund im Ziel."