Futsal Klagenfurt spielte einen starken Grunddurchgang, steht nun im Halbfinale der Bundesliga © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Unglaublich. Zum Glück ist das noch gut gegangen“, schnaufte Futsal-Klagenfurt-Obmann Edin Cosic laut durch. Was war passiert? Vergangenen Samstag musste „nur“ noch ein Sieg gegen das punktelose Schlusslicht St. Lambrecht her, um in der Bundesliga als Gruppensieger ins Halbfinale aufzusteigen. Die Klagenfurter führten vermeintlich sicher mit 3:0, der Kas’ schien gegessen. „Doch dann riss der Faden“, erzählt Cosic. St. Lambrecht glich aus, ging 40 Sekunden vor Schluss sogar mit 6:5 in Führung. Platz eins war außer Reichweite. „Wir warfen nochmals alles nach vorne.“ Der Mut wurde belohnt. Nikola Andrijevic glich 20 Sekunden vor Schluss aus, Kevin Vaschauner traf drei Sekunden vor Schluss zum 7:6.