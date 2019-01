Futsal Klagenfurt spielt in der Bundesliga einen starken Grunddurchgang. Halbfinal-Einzug als Gruppenerster.

Futsal Klagenfurt (Mitte Maric) ist nicht zu stoppen © Traussnig

Der 8:3-Auswärtssieg bei Tabellenführer Liberta Wien am Wochenende ebnete Futsal Klagenfurt den Weg für weitere Erfolge. In der zweigeteilten Futsal-Bundesliga haben die Klagenfurter ihre Zukunft eine Runde vor Ende des Grunddurchgangs wieder in der eigenen Hand.