Der Nachwuchs kommt nicht zu kurz

© KK/Ernst Krawagner

Kärntens höchste Spielklasse wird immer mehr zur Plattform für junge Talente. So sind beispielsweise mehrere Torleute der EBEL-Nachwuchsteams auch regelmäßig in der Kärntner Liga im Einsatz. Felix Nussbacher, Lukas Moser (beide Velden), Luca Egger, Alexander Schmidt (Steindorf) entstammen alle dem VSV-Nachwuchs und stehen, dank B-Lizenz, auch mehr oder weniger regelmäßig ihren Mann in der Erwachsenenliga. Auch der KAC entsendet mit Jakob Brandner, Fabian Horn (beide Althofen) und Anja Adamitsch (Völkermarkt) immer wieder seine drei U18-Goalies in die Kärntner Liga.



KEHV-Präsident Herbert Hohenberger sieht es als erwiesen, dass, „je früher die Jungen im Erwachseneishockey spielen, desto besser können sie sich entwickeln und in der AHL oder EBEL eingesetzt werden.“ Natürlich ist der Weg dorthin noch steinig, aber die Kärntner AHC Division 1 mit einem sehr hohen Niveau kann in der Entwicklung schon etwas weiterhelfen.

Neben dem Einsatz von jungen Spielern aus den EBEL-Teams wird auch die eigene Nachwuchsarbeit in den heimischen Vereinen immer wichtiger. So spielt in Huben der 16-jährige Johannes Fuetsch groß auf, führt gemeinsam mit Martin Pewal die interne Punkteliste an. In Althofen reifte Philipp Kerschbaumer zu einem Stammspieler heran. Bei Steindorf sind Manuel Maurer, Patrick Ropatsch und Dominik Mosser zu wichtigen Stützen gereift, die auch Spiele entscheiden können.