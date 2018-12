Facebook

Oscar Heine (Askö St. Veit/Klippitzthörl) zeigte bei den U16-ÖSV-Zeitläufen groß auf. © Privat

Im Weltcup sorgen Max Franz & Co. für Spitzenplätze. Doch auch der Kärntner Nachwuchs ist auf dem Weg nach oben. Bei den ersten U15/U16-ÖSV-Zeitläufen in Dienten am Hochkönig erreichten Oscar Heine (Askö St. Veit/Klippitzhörl), Jakob Eisner (Union Klagenfurt) und David Walder (SC Fresach) viele Spitzenplätze.

„Oscar hat im Riesentorlauf alle drei Durchgänge gewonnen, wurde im Slalom einmal Erster, einmal Zweiter, einmal Dritter. Er war unser Bester, obwohl auch Eisner und Walder super Rennen gefahren sind“, berichtet der sportliche Leiter Alpin im LSVK, Heli Mayer, „bei den Mädchen brauchen wir noch etwas Geduld. Sie fahren brav, aber für ganz vorne reicht es noch nicht.“ Bei der Jugend zählt Phillip Hoffmann (SV Faakersee) zu den Besten in Österreich. Das wird auch den neuen Leiter des Alpin- und Trainerreferats, Michael Pucher, freuen.



Im Biathlon zeigte Magnus Oberhauser (Askö Villach) auf. Beim IBU-junior-Cup in Premanon (FRA) belegte der 20-Jährige den hervorragenden dritten Platz.