Kärntens Sportler des Jahres, Anna Gasser und Matthias Mayer und viele VIPs erinnerten sich bei „Sportgala“ im Casineum in Velden an ihre schönsten und nicht so schönen Geschenke vom Christkind. Wenig Freude bei Bekleidung.

Landeshauptmann Peter Kaiser mit Anna Gasser, Matthias Mayer und Landessportdirektor Arno Arthofer © GEPA pictures

Heute sorgt das Christkind bei Kindern für leuchtende Augen, wenn sie vor dem geschmückten Weihnachtsbaum und ihren Packerln stehen. So erging es – meist – auch Anna Gasser und Matthias Mayer, Landeshauptmann Peter Kaiser, Landessportdirektor Arno Arthofer, Herbert „Riedergarten“ Waldner, Kelag-Marketingchef Werner Pietsch, Villacher-Bierologe Peter Peschel, ARBÖ-Boss Thomas Jank und Harry „Fliesen“ Nessl. Sie waren sich einig: „Ein weiches Packerl war meist eine Enttäuschung.“



„Bei mir lag einmal eine Krawatte unter dem Baum. Der absolute Fehlgriff, weil ich nie Krawatte trage“, erzählt Arthofer. Lange Unterhosen sorgten bei Nessl „für einen traurigen Heiligen Abend. Ich habe sie nie getragen“. Peschel erinnert sich an „lange Socken, die mir nie passten“. Gleiches kann Jank von einer „nicht passenden Ski-Unterwäsche“, sagen. Am Schlimmsten erwischte es ORF-Direktorin Karin Bernhard: „Ein Ex-Freund schenkte mir Unterwäsche. Leider war sie drei Nummern zu klein. Ich wusste nicht, sah ich in seinen Augen so aus, als würde sie mir passen, oder war es sein Wunsch, dass ich so aussehe, damit sie mir passt . . .“