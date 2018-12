Kommentar Gefährliche Weihnachten

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK

Wir stecken noch mitten drin, auch heute werden vermutlich Last-Minute-Geschenke gesucht. Und doch wieder nicht gefunden. Immer mehr Menschen fallen dem Konsumterror jedes Jahr zu Weihnachten zum Opfer, mehr als bei Anschlägen der IS.

Dabei wäre es die beste Zeit zum Atem holen, zum Abschalten und Ausschalten, zum Energie tanken und zur Rückkehr ins Beschauliche. Dabei stehen wir lieber Schlange vor glühenden Weinen, angebrannten Maroni und fetttriefenden Bratwürsteln. Die Weihnachtszeit ist eine riskante Phase im Leben des Menschen, die mittlerweile schon im Spätsommer beginnt, wenn die ersten Kekse, Lebzelter und Nikoläuse aus Schokolade die Supermarktregale füllen.

Und die Zeit, die man mit geliebten Menschen verbringen soll (und eventuell sogar genießen), wird noch zusätzlich eingeschränkt durch immer mehr Sport-TV-Übertragungen. Die Paare entzweien, Familien internieren, Väter von Mütter isolieren und Kinder abschotten.

Ein Skirennen jagt das andere, täglich wird gelaufen, gesprungen, nordisch kombiniert, Kurven gekratzt, Spuren in die Ideallinie gezogen. Dazu wird nach wie vor Fußball gespielt Freilich wird alles live übertragen - wäre auch ein Weihnachtswunder, wenn man darauf einmal verzichten könnte. Frohlockend wäre vielleicht, eine Super-Xmas-League einzuführen. Immer am Heiligen Abend, Spielbeginn um eventuell um 21.30/22.00 Uhr (dann wären alle abgefertigt).

Und natürlich Eishockey. Dieser Sport macht in Österreich überhaupt keine Pause, ist geprägt von Unrast und Drängelei. Ein wesentlicher Beitrag, den Menschen keinen Frieden selbst in dieser Zeit zu gönnen.

So rate ich: Fernsehstromkabel mit einem scharfen Messer durchtrennen. Am 2. Jänner ein neues kaufen. Die Dauersitzplatzkarte einem einsamen Nachbar leihen (bis 6. Jänner), das ohnehin nicht allzu smarte Telefon in den Safe sperren und die Kombination vergessen (bis Maria Lichtmess). Um ja nicht in Versuchung zu kommen, die beliebte und einzig gültige Echtzeit-App zu bemühen.

Stattdessen zu Hause Kerzen anzünden. Eine alte Flasche Wein aus Bordeaux kredenzen. Freunde einladen. Die besten Gläser verwenden.

Bei ausgedehnten Spaziergängen die Natur bewundern (trotz aller Kältegrade). Raureif ignorieren. Keine Silvesterkracher kaufen.

Analog denken statt sich digital zu erdrosseln. Früh schlafen gehen.

Durchatmen.

Alle Lesern ein entspanntes Weihnachtsfest

<<< Lesen Sie auch hier:

15.12.2018 - Atemnot

27. 11. 2018 - Vermummt - digital und analog

30.0.2018 - Als die Stars noch Kelly und Roche hießen

20. 7. 2018 - Ich bin Froome

3. 6. 2018 - Kurzweil aus dem Netz

2. 6. 2018 - wo bleibt der Skisport?

24.5.2018 - Doping im Fußball, lächerlich

1. 4. 2018 - Osterhase live

27.3.2018 - Auch im Billard muss die Chemie stimmen

21.3.2018 - Künftiger NHL-Star schwingt in Klagenfurt den Besen

15.3.2018 - Rossi und das Pensionsalter

9.3.2018 - Die neue zweite Liga ist schon jetzt eine Farce

4. 3. 2018 - Reise nach Klagenfurt

27. 2. 2018 - Gefrierende Bälle: Das Problem mit den Winterspielen >>>