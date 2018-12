Der VSV Unihockey, KAC Floorball und Zweitligist UHC Crossroads besuchten die Floorball-Weltmeisterschaft in Prag. Mit dabei wahren viele Kärntner, die den besten der Welt auf die Schläger schauten.

In Prag

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der VSV Unihockey bei der WM in Prag © KK/Privat

Die Floorball-WM zog in der vergangenen Woche zahlreiche Fans in die tschechische Hauptstadt Prag. Die besten 16 Mannschaften der Welt spielten ihren Meister aus - es sollte, wie schon 2016, Finnland mit einem 6:3-Finalsieg über Schweden werden.

Mit dabei waren an zwei Wochenenden auch einige Kärntner Floorballer. Bundesligist VSV Unihockey war am Finalwochenende zugegen. Timo Schmid, Joe Leurer, Thomas Seebacher, Thomas Lederer, Marco Tschemernjak, David Gschliesser, Timmo Taurer und Stefan Santner bejubelten den Finnischen Titel. "Die Stimmung war unglaublich und das Niveau beeindruckend", staunte VSV-Topstürmer Schmid. Übrigens: Seebacher, Schmid, Lederer und Taurer waren 2016 in einer WM-Qualifikationsgruppe mit den "Soumi" und verloren erwartungsgemäß hoch mit 1:23. Seebacher gelang mit dem frühen 1:0 für Österreich aber Historisches.

Nach dem 8:1 über Leoben ließen es sich auch einige KACler nicht entgehen, am Sonntag noch nach Tschechien zu reisen. Maximilian Obereder, Christoph Haimburger, Alexander Kalles, Joseph Holl, Florian Hreniuk, Franz Niederleitner und Tobias Meixner waren bei den Finalspielen ebenfalls zugegen.

Auch die ´Crossroads´ waren aus Wien angereist Foto © Edlinger

Zweitligist Crossroads Wien war schon am Eröffnungswochenende angereist, sah sich die Gruppen-Paarung der beiden Finalisten an. Mit dabei waren auch gleich sieben "Exil-Villacher": Andreas Steinwender, Christopher Perz, Maximilian Stelzl, Michael Guggenberger, Rafael Campidell, Christoph Zluga und Alexander Krawanja. "Was diese Burschen mit dem Ball machen, ist ein Wahnsinn", war Krawanja, selbst bereits österreichischer Meister mit dem VSV, beeindruckt.

Floorball-WM, Prag Rangliste: 1. Finnland 2. Schweden 3. Schweiz 4. Tschechien