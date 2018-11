Ein slowenisches Heim-Doppel steht für Kärntens Floorballer am Samstag an. KAC und VSV brauchen Punkte im Playoff-Rennen.

Die Ausgangslage für Timo Schmid und seine Villacher ist nicht schlecht © (c) Weichselbraun Helmuth

Sowohl der VSV als auch besonders der KAC benötigen in der IFL am Wochenende Punkte, um im Kampf um die Playoffs der besten Vier im Spiel zu bleiben. Die Villacher haben als Dritter den Vierten zu Gast. Am Samstag (17 Uhr, St. Martin) kommt mit Polanska Banda jenes Team, das man zuletzt auswärts mit 6:5 nach Penaltyschießen besiegen konnte. Mit einem Sieg könnte man näher an die zweitplatzierten Wiener ranrücken. „Jedes Spiel in dieser neuen Liga ist wie ein Endspiel, da man so schnell auf dem Niveau den Anschluss an die Playoff-Ränge verlieren könnte“, sagt Torhüter Timmo Taurer.

Der KAC empfängt zeitgleich Borovnica zum Kellerduell der Sechser-Liga in Waidmannsdorf. Die Klagenfurter holten erst drei, Borovnica überhaupt erst einen Punkt. Mit einem Sieg kann sich der KAC bis auf einen Zähler an die Playoff-Plätze anpirschen. „Es ist auch definitiv unser Ziel, in der Post-Season dabei zu sein“, stellt Routinier Andreas Pfeifer klar.

Weltmeisterschaft in Tschechien

Am Samstag startet zudem die neuntägige Weltmeisterschaft in Prag. Da der VSV nächste Woche spielfrei hat, haben sich schon einige Cracks als Zuschauer am Finalwochenende angesagt.

Internationale Floorball Liga VSV Unihockey – Polanska Banda, Samstag, 17 Uhr, SH St. Martin KAC Floorball – FBC Borovnica, Samstag, 17 Uhr, SH Waidmannsdorf