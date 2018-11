Facebook

Velden-Neuzugang Philip Siutz bestritt insgesamt 96 EBEL-Spiele für den VSV und Dornbirn © (c) GEPA pictures/ Oliver Lerch

In der Kärntner AHC Division 1 konnte Tabellenführer Althofen mit einem 9:2-Sieg in Velden die Tabellenführung eindrucksvoll behaupten. Auch Verfolger Völkermarkt konnte einen knappen 5:4-Erfolg gegen Spittal feiern. Erstmals anschreiben konnte der regierende Meister. Die Steindorfer scheinen langsam aber doch in Schwung zu kommen. Nach einem frühen 0:2-Rückstand konnten sich Benjamin Petrik und Co. mit einem 10:3-Sieg die ersten Punkte in dieser Saison sichern.



Nicht nach Wunsch verlief hingegen der Saisonstart für Huben und Velden. Beide Teams stiegen erst später in die Meisterschaft ein, ihre infrastrukturellen Gegebenheiten ließen keinen früheren Start zu. Heute (20 Uhr) kommt es zum Duell der beiden nach zwei Spielen noch punktelosen Mannschaften. In Velden wurde die Mannschaft rund um Urgestein Sulzbacher Josef neu formiert, man konnte sich die Dienste von Igor Ivanov, Benjamin Rassl und Philip Siutz sichern. Das „Piratenschiff“ vom Wörthersee wird heuer erstmals von Herwig Gressel gesteuert. „Ziel ist es, die jungen Spieler in die Division 1 zu integrieren und das Erreichen des Play-offs, dort ist dann alles möglich“, so Obfrau Gabi Pschernig.



Beim UECR Huben, der jede Saison vor allem mit seiner Kampfkraft überzeugt, hat ein sehr erfahrener internationaler Trainer das Kommando übernommen. Der aus Brünn (CZE) stammende Jiri Otoupalik kann auf eine beeindruckende Karriere als Spieler und Trainer zurückblicken. Ihn plagen aber vor dem Spiel Verletzungssorgen. Beide Goalies sind für das Spiel fraglich, daher könnte der erst 16-jährige Lukas Brandstätter zu einem Einsatz kommen.