Vor dem Kärntner Derby am Sonntag kam es in der Klagenfurter Stadthalle zu einer vorverlegten Begehung des neu gebauten Kabinentraktes. Mit dem offiziellen Öffnen der Tore scheint nun auch beim Kärntner Eishockeyverband in Sachen „Regionalentwicklungstrainer“ Bewegung zu kommen. Wie ÖEHV-Teamchef Roger Bader bestätigte, ist derzeit wohl Florian Mühlstein der zu favorisierende Kandidat auf den Posten: „Ich denke, dass er zurzeit derjenige ist, der die von uns gestellten Anforderungen am besten erfüllt.“



Michael Kummerer relativierte jedoch umgehend: „Es gibt unserer Meinung nach noch ein bis zwei weitere Kandidaten, die interessant wären.“ Der KEHV-Vizepräsident strebt eine Entscheidung noch in diesem Jahr an. Im Idealfall würde der neue Mann bereits im Jänner seinen Job antreten. Das letzte Wort hat aber Bader. Was bereits steht, ist das Konzept. „Wir haben uns gemeinsam mit dem KAC, VSV und dem ÖEHV zusammengesetzt und einen unterschriftsreifen Plan entwickelt, der auch die regionalen Aspekte miteinbezieht“, gibt Kummerer weitere Informationen preis.

Mühlstein ist im österreichischen Eishockey kein unbekanntes Blatt. Der Verteidiger absolvierte insgesamt 312 EBEL-Spiele für den KAC, VSV und Salzburg. Mit den Mozartstädtern gewann er auch dreimal den Meistertitel. Im Juni schloss der Villacher sowohl die österreichische Trainer-A-Lizenz als auch das finnische Trainerdiplom erfolgreich ab. Seit dieser Saison ist er Headcoach und Nachwuchschef beim Kärntner Liga-Klub EC SV Spittal. „Mit mir hat noch niemand Kontakt aufgenommen. Ich arbeite gerne mit Kindern und sehe es als reizvolle Aufgabe neue, höhere Standards zu setzen“, sagt der Ex-Profi.