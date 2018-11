Nach der Niederlage in Steyr rutschte Klagenfurt auf den vorletzten Tabellenplatz ab.

Maximilian Moreira (links) und Austria Klagenfurt verloren in Steyr 1:2 © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Juergen Berlesrei)

Die Austria Klagenfurt lieferte in Halbzeit eins eine schwache Vorstellung ab.

27. Minute: Simon Gasperlmair tanke sich auf der rechten Klagenfurter Abwehrseite durch, flankte hoch in den Strafraum. Dort passierte Kurioses. Ahmadaou Sanou stieg vor Austria-Verteidiger Maximiliano Moreira und Torhüter Christoph Nicht hoch, verfehlte den Ball aber ebenso wie Nicht. Die Kugel sprang auf den Oberschenkel von Moreira und von dort ins Tor – 0:1.

39. Minute: Eine Hereingabe konnte Markus Rusek per Kopf nur kurz klären. Josip Martinovic stand im Strafraum frei, spielte den Ball scharf vor das Tor, genau auf den Kopf von Michael Halbartschlager. Der Steyr-Verteidiger schloss im Fünf-Meter-Raum - zwar umgeben von drei Klagenfurtern, aber dennoch völlig alleine, zum 0:2 ab.

Mit der ersten nennenswerten Aktion verkürzte die Austria auf 1:2:

44. Minute: Daniel Steinwender wurde im Strafraum von Mirsad Sulejmanovic gelegt. Sandro Zakany trat zum Strafstoß an und traf zum 1:2.

In Halbzeit zwei kam die Austria stärker auf, hatte speziell zwischen Minute 50 und 60 eine sehr gute Phase. Eine richtig große Torchance blieb aber aus. Die beste Möglichkeit auf den Ausgleich vergab der eingewechselte Bradley Meledje in der 88. Minute, als er einen Flachschuss knapp am linken Eck vorbei setzte.