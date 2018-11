Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gegen Frankfurt braucht es für Max Landfahrer und Aich/Dob heute eine Top-Leistung © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

Rund 1000 bis 1500 Fans werden heute, 20.25 Uhr, im Sportpark Klagenfurt erwartet, wenn Aich/Dob in der 2. Qualifikationsrunde für die Volleyball-Champions-League am Wunder bastelt. „Wir müssen gegen Frankfurt 3:0 oder 3:1 gewinnen, um in den entscheidenden ,Golden Set’ zu kommen – dort ist dann alles möglich“, erklärt Aich-Sportdirektor Martin Micheu die Ausgangslage. Ist dies realistisch? „Ja! Und zwar dann, wenn nicht einer oder zwei, sondern alle in Bestform sind. Der erste Satz wird entscheidend sein.“ Micheu führte mit den Spielern lange Gespräche. „Die Stimmung ist ausgezeichnet. Alle glauben an sich.“

Mental sind alle fit. Wie schaut’ nach den Spielen gegen Weiz (Freitag) und Kazincbaricka (Samstag) aber körperlich aus? „Die Burschen hatten einen Tag Pause, um wieder zu Kräften zu kommen. Heute können sie zeigen, wie weit sie schon sind, ob sie auf solch hohem Level mithalten.“

Das 0:3 im Hinspiel sieht klarer aus als es tatsächlich war. „Wir waren in jedem Satz bis 19, 20 Punkte mit dabei, haben immer erst am Satzende nachgelassen. Da waren die Frankfurter einfach abgeklärter und routinierter.“

Wie auch beim Service. „Wir müssen in der Annahme besser werden“, fordert Micheu. „Das wird meine Aufgabe sein“, ergänzt Max Landfahrer. „Wenn wir in der Annahme stabiler sind, haben wir im Angriff alle Optionen. Wir dürfen uns einfach nichts pfeifen.“

Auch der 24-Jährige sieht den Schlüssel in der Schlussphase der Sätze. „In kritischen Situationen wie bei einem 20:20 muss sich ein Jeder ein Herz nehmen und die letzten Punkte genau so spielen, wie die 40 Punkte davor.“