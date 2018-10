Facebook

Mit zehn Punkten aus vier Spielen hat sich Maria Saal im Spitzenfeld der Liga eingenistet. Das Duell mit den gleichfalls auf Offensive setzenden Treibacher sieht Maria-Saal-Trainer Klaus Thuller auf Augenhöhe: „Treibach ist ein modern spielendes Team, das gleichfalls ganz vorne landen möchte. Wenn wir komplett antreten können, sind wir nur schwer zu besiegen.“

In Treibach sieht man den Auftritt in Maria Saal als richtungsweisend. „Wenn wir vorne mitspielen wollen, ist verlieren verboten“, gibt sich Trainer Martin Kaiser ehrgeizig. Nach vier Spielen ohne Niederlage hat die Kurbad-Elf viel Selbstvertrauen getankt. Zudem steht nach seiner Sperre Abwehrchef Hanno Wachernig zur Verfügung. Kaiser: „Wir können fast aus dem Vollen schöpfen, aber in Maria Saal haben wir uns immer schwer getan.“

Hier können Sie das Spiel ab 15.30 Uhr live mitverfolgen: