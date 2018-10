In der heimischen Meisterschaft bekommt es der SK Aich/Dob gleich zum Liga-Start mit besonders schweren Gegnern zu tun. Ideal für die Vorbereitung zum Champions-League-Auftakt.

Zuerst kam Waldviertel, am Mittwoch geht's nach Graz © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Matic Klansek)

Schwere Gegner zum Auftakt der Herren-Volley-League kommen laut Martin Micheu gerade recht. „Es ist gut, wenn wir von Anfang an gefordert werden“, meint der Sportdirektor von Österreichs Volleyball-Champion Aich/Dob. Am vergangenen Wochenende war es Waldviertel, heute (20) wartet das laut Micheu schwer einschätzbare Auswärtsspiel in Graz.

Die Steirer sind deshalb so schwer zu beurteilen, weil „sie sich heuer unglaublich verstärkt haben. Sie setzen diesmal auf Legionäre, sind in eine brandneue Halle für 3000 Fans gezogen. Das alles soll den Grazern, die wohl ins Finale kommen wollen, Auftrieb geben“, so Micheu.

Selbst fehlt bei Aich/Dob noch ein wenig Feinschliff. Der soll aber heute und am Wochenende gegen Amstetten geholt werden, um für das Champions-League-Auswärtsspiel in Holland gegen Groningen (Donnerstag, 11. Oktober) auch bestens gerüstet zu sein.