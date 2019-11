Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

BASKETBALL

Das erste Klagenfurter Saisonderby in der 2. Bundesliga ging an die Wörthersee Piraten. Angeführt von Tevz Ruzic (25 Punkte) besiegten sie KOS mit 76:70 (39:28). Eine 26:13-Aufholjagd von KOS inklusive kurzem Führungswechsel im dritten Viertel blieb unbelohnt.

FLOORBALL

Der KAC gewann das IFL-Kellerderby gegen Dunai daheim mit 6:3 und gab die rote Laterne an die Ungarn ab. Der VSV unterlag Phoenix Fireball nach unbelohnter Aufholjagd 5:7.

LEICHTATHLETIK

Bei den Schul-Olympics-Bundesmeisterschaften im Cross Country in Wiener Neustadt konnten sich die LACler in den Reihen des BG-Lerchenfeld in Szene setzen. Elisabeth Golger holte in ihrer Klasse den dritten Rang. Das Lerchenfeld-Team (mit Golger und Lena-Marie Cidej) erkämpfte sich ebenfalls Platz drei. Ergebnisse der LACler (Schulen mit sportlichem Schwerpunkt/Unterstufe): Mädchen: 3. Golger, 11. Cidej, 3. Teamwertung (Golger, Cidej mit Katharina Hafner und Aliyah Kasper). Burschen: 16. Johannes Macnik, 21. Sebastian Malle, 24. Marco Tiefenbacher, 6. Teamwertung (Macnik, Malle, Tiefenbacher mit Jan Gaudin van Haagen).

TENNIS

Beim ÖTV-Jugendturnier (Kat. IV) in Wolfsberg gab es für Kärntens Nachwuchs zahlreiche Podestplätze. Lokalmatador Luca Adlbrecht (TC Tennisland) wurde bei den Burschen U18 im Einzel Zweiter und gewann das Doppel mit Manuel Rapperstorfer (OÖTV). Lisa Fellner (TC Schönweg) sicherte sich mit Chiara Jung (OÖTV) den Titel im Mädchen U14-Bewerb. Jessica Zraunig (SG Millstättersee) unterlag im Mädchen-U18-Finale Nikola Kolleritsch (STTV) 4:6 5:7. Elias Polainer (SVG Bleiburg) verpasste mit Julian Platzer (WTV) knapp den Sieg im Burschen U14-Doppel. Das Duo verlor gegen Leo Klein/Dario Navarro (STV) 5:7 6:4 9:11. Bei den Mädchen U12 erreichten Lisa Marie Jensterle (SG Millstättersee) und Tea Nedic (St. Marein) das Semi.

SKI NORDISCH

Auch 2020 wird es den „Goldi-Cup“, eine Talentsuche für künftige Skispringer, wieder geben. Die beliebte Serie macht natürlich auch wieder in Kärnten Station, am 2. Februar 2020 in Villach. Infos unter: www.goldi-cup.at



TISCHTENNIS

Bei den Tischtennis-Landesmeisterschaften in Villach holten Kiara Segula (Villach) und Tobias Siwetz (Landskron) die Titel in der allgemeinen Klasse. Noah Rainer (Landskron) war bei den U18 nicht zu schlagen. Der Sieg im Doppel ging an Julian Oberwalder (Spittal)/Siwetz.

FECHTEN

Alberto Panebianco (FC Villach) gewann beim Wiener Herbst-Pokal den Säbel-Bewerb bei den Junioren und in der Allgemeinen Klasse.

TISCHTENNIS

Askö-Landesmeisterschaften in Villach, Ergebnisse: Herren-A-Bewerb: 1. Tobias Siwetz (Landskron); 2. Gerald Traußnig;

3. Adolf Traußnig (beide Wolfsberg). Damen-A-Bewerb: 1. Kiara Segula (TTC CarinthiaWinds Villach); 2. Denise Kopeini (Landskron); 3. Stefanie Matschek (Heiligengraber Gemeinschaft). U18 Männlich: 1. Noah Rainer (Landskron); 2. Enis Hadzic (Villach); 3. Raphael Osina (Leppen). U18/U15 Weiblich: 1. Kiara Segula (Villach); 2. Lena Matitz (Heiligengraber Gemeinschaft); 3. Raphael Osina (Leppen). Doppel offen: 1. Julian Oberwalder/Tobias Siwetz (Spittal/Landskron); 2. Adolf Traußnig/Gerald Traußnig (Wolfsberg); 3. Noah Rainer/Enis Hadzic (Landskron/Villach).

ASVÖ-Landesmeisterschaften in Völkermarkt, Klassensieger: Sandro Bader (SV St. Urban), Evelyn Schätzer (SCO Bodensdorf), Norbert Matitz (KAC), Gerhard Kollmann (RB Lavamünd), Lukas Rossmann (VST Völkermarkt), Felix Oprießnig (SCO Bodensdorf), Johannes Berger (RB Lavamünd), E. Schätzer/H. Schätzer (Bodensdorf), Privasnik/Bader (St. Urban), Günther Schabus (Bodensdorf), Herbert Kramer (VST).