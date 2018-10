Facebook

Handball. Schlafraum.at Kärnten feierte in der sechsten Runde der Handball-„Spusu“-Challenge einen hochverdienten 30:29-Auswärtssieg gegen die Fivers Margareten 2. Poldi Wagner mit zehn bzw. Patrick Jochum mit acht Toren waren das Maß der Dinge beim HCK. Mit diesem Erfolg liegen die Kärntner aktuell in der Tabelle auf Rang drei, punktegleich mit den Zweitplatzierten aus Bärnbach/Köflach. Kommenden Sonntag (17) wartet daheim Bruck. Die Damen des SC kelag Ferlach/Feldkirchen setzten sich in der dritten Bundesliga-Runde auswärts gegen Korneuburg mit 28:24 (13:12) durch. Nika Matavs glänzte bei den Kärntnerinnen mit insgesamt sechs Treffern. Der SC kelag Ferlach kann im Moment die Abwärtsspirale in der „spusu“-Liga nicht stoppen. In Krems setzte es am Samstag mit dem 35:40 die dritte Niederlage in Serie. Dabei konnten die Kärntner das Spiel in der ersten Hälfte relativ offen gestalten, führten sogar teilweise mit drei Treffern Vorsprung. Je länger aber die Partie dauerte, umso schwächer präsentierten sich die Ferlacher in der Deckung. Als die Gastgeber in der 20. Minute den Rückstand in eine Führung gedreht hatten, gaben sie diese nicht mehr aus der Hand. Bitter für die Kärntner ist, dass sie 35 Treffer erzielen konnten und trotzdem nichts Zählbares mit nach Hause nehmen durften.

Reiten. Der Sieg im Preis der Arena Nova blieb erfreulicherweise in Österreich, denn der amtierende Staatsmeister und „Casino Grand Prix“-Seriensieger aus Kärnten Dieter Köfler und sein Top-Pferd „Askaban“ zeigten eine souveräne Nullrunde beim Weltranglistenspringen (1,45 m Höhe) in 35,36 Sekunden. „In den letzten Jahren war ich immer an einem Sieg im Preis der Arena Nova dran. Nun hat es geklappt und das freut mich sehr. Gestern hatte „Askaban“ eine Pause und heute im Großen Preis vom Sportland Niederösterreich greifen wir wieder an, so gut in Form wie heuer waren wir schon lange nicht“, gibt sich der St. Veiter kämpferisch. Bereits zwei Mal – 1998 und 2007 – hatte der AlpenSpan-Reiter den Grand Prix in der Arena Nova für sich entscheiden können. Daher wäre ein neuerlicher Erfolg des Kärntners eigentlich schon fast überfällig. Auf Platz zwei stand Dieters AlpenSpan-Teamkollege Gerfried Puck aus der Steiermark. Mit „Bionda 3“ hatte er das Ziel nach 38,04 Sekunden erreicht und machte damit die rot-weiß-rote Erfolgsbilanz perfekt. Dritte in dieser mit 24.700 Euro dotierten Prüfung wurde Sabrina Berger (GER) auf „Quidams Star Melloni“ in fehlerfreien 42,74 Sekunden.

Motorsport. Erfolgsmeldung für Werner Müller. Der Enduro-Serien-Europameister aus Kappel am Krapfeld gewann erstmals die Mastersklasse der slowenischen Motocross-Meisterschaft. Müller feierte bei sechs Starts sechs Siege.



Tischtennis. TTC Villach sorgt in der Frauen-Bundesliga für Furore. „Dass eine Mannschaft in den ersten sechs Runden alle Spiele mit 7:0 gewinnen konnte, hat es noch nie gegeben“, freut sich Boss Werner Feuerabend über den Erfolgslauf. In der Sammelrunde am Wochenende fegten Amelie Soja und Co. über Froschberg 2 und Bruck hinweg. Der zweite Kärntner Klub, SC Bodensdorf, musste sich dem Titelfavoriten Linz Froschberg mit 1:6 geschlagen geben.

Badminton. Der erste Tabellenführer in der 1. Bundesliga heißt Askö kelag Kärnten. Den Klagenfurtern gelang in Feldkirch ein gutes 4:4. Die Punkte sicherten Invancic, C. Ertl/Spasova und Cerkovnik.