Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Floorball. Sein erstes großes Ziel, den Einzug ins Finale der neuen IFL, hat der VSV Unihockey bravourös gemeistert. Die Blau-Weißen siegten beim österreichischen Meister Wien klar mit 6:2. Niklas Fechtig (2), Christof Frank, Thomas Seebacher, Christof Steiner und Marco Tschmernjak trafen für die Draustädter. Im Endspiel wartet kommende Woche mit Grunddurchgangssieger Skofja Loka ein ganz harter Brocken. Das nationale Halbfinale steigt eine Woche später zwischen VSV und KAC. Die Villacher Damen verloren indes auch ihr zweites Halbfinal-Spiel gegen Linz/Rum. Nach dem hauchdünnen 3:4 ist die Saison damit beendet.

Basketball. Die Wörthersee Piraten haben mit dem 85:74 bei Nachzügler Eisenstadt wichtige Punkte im Play-off-Kampf geholt und auf die zuvor punktgleichen Stadtrivalen KOS Druck gemacht. Die Grünen empfangen am Sonntag (17 Uhr) Mistelbach. Die Panaceo Raiders Villach siegten indes bei der BBU Salzburg mit 77:68.

Futsal. Ein Sieg mit zwei Toren Unterschied wäre für Futsal Klagenfurt nötig gewesen, um das Duell um Platz drei gegen Stella Rossa für sich zu entscheiden. Das 5:5 reichte am Ende nicht. „Es wäre möglich gewesen“, bilanzierte Trainer Marko Petricevic. Sein Team lag 0:3 zurück, führte 4:3 und 5:4. „Am Ende ließ bei unseren angeschlagenen Spielern die Kraft nach.“ Dennoch war Petricevic zufrieden: „Wir haben unser Saisonziel, den Play-off-Einzug, erreicht.“

Handball. Drittes Spiel, dritter Sieg – der SC Kelag Ferlach ist in der Quali-Runde der Spusu-Liga das Team der Stunde. Die Rosentaler gewinnen in Linz mit 29:28 (13:15), sind nun Zweiter und haben den Play-off-Platz mit vier Punkten Vorsprung auf Leoben abgesichert!

Schlafraum.at/HCK kommt hingegen nicht in die Gänge. Im Unteren Play-off der Spusu Challenge Liga verlieren die Klagenfurter daheim gegen Schlusslicht Atzgersdorf 24:32 (12:9) und tragen nun die rote Laterne.

Tabellenführer SG Ferlach/Feldkirchen bleibt in der Damen-Bundesliga auch im letzten Spiel des Grunddurchgangs ungeschlagen: 43:33 (22:17) bei Landhaus.

Ferlacher Jubel nach dem 29:28 in Linz Foto © KK

Volleyball. Zum 14. Mal in Folge mussten die Wörther-See-Löwen in der Volley League Men als Verlierer vom Platz. Die Klagenfurter unterlagen bei Tabellennachbarn Weiz mit 1:3 (-20, 23, -18, -14).

Die ATSC Wildcats schlossen den Grunddurchgang in der Volley League Women mit einem Sieg ab. Das Team von Trainer Helmut Voggenberger gewann in Hartberg 3:0 (17, 23, 27). Top in Form die Bajic-Schwestern Ana (20 Punkte) und Nikolina (14).

Basketball. Die Panaceo Raiders Villach mühten sich in der 2. Bundesliga gegen den Vorletzten BBC Nord Eisenstadt zu einem 77:72 (36:38)-Sieg. Nichts zu holen gab es für die Wörthersee Piraten gegen Leader Mattersburg. Gegen die Burgenländer verloren die Klagenfurter 59:79 (34:40). KOS Celovec gewann bei Schlusslicht Deutsch Wagram mit 85:71 (48:34).