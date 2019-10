Facebook

SPORTLER DES JAHRES IN KÄRNTEN

Die Mitglieder des „Sportpresseklubs Kärnten“ wählen heuer zum 55. Mal die „Sportler des Jahres“, die „Mannschaft des Jahres“ und den „Rookie des Jahres“. Ebenfalls geehrt werden die „Behindertensportler des Jahres“ sowie eine Sportpersönlichkeit für seine Leistungen im Sport und als Funktionär. Vergeben wird auch der Spezialpreise für die „Special Olympics“. Während in den vergangenen Jahrzehnten die Ehrung stets in die Weihnachtszeit fiel, erfolgt die Ehrung heuer am Mittwoch, 30. Oktober. Als Favoriten auf die Titel gelten Eissschnelllauf-Queen Vanessa Herzog und Ski-Ass Marco Schwarz. Die Nominierten (in alphabetischer Reihenfolge): Damen: Anna Gasser, Vanessa Herzog, Sarah Lagger, Magdalena Lobnig, Jasmin Ouschan, Lisa Perterer, Sabine Schöffmann, Katharina Truppe, Daniela Ulbing, Nadine Weratschnig. Herren: Guido Burgstaller, Hanno Douschan, Max Franz, Michaela Grabner, Matthias Mayer, Felix Oschmautz, Albin Ouschan, Michael Raffl, Markus Ragger, Marco Schwarz. Mannschaft: SK Zadruga Aich/Dob, KAC, EV Rottendorf, TTC CarinthiaWinds Villach, RZ Pellets WAC.

FUSSBALL

SK Austria Klagenfurt musste sich gestern im Testspiel gegen Bundesligist Hartberg knapp mit 1:2 (1:1) geschlagen geben. Der Treffer für die Violetten gelang Blomeyer (29.). In der 2. Liga geht es für den Tabellenführer am Freitag, 18. Oktober, daheim gegen Horn weiter.

Marco Allmayer wurde im Spitzenspiel Gmünd vs. Treibach in der Kärntner Liga erneut zum Spieler des Tages. Mit zwei Toren krönte er seine Leistung und sicherte seiner Mannschaft damit den achten Saisonsieg und die Tabellenführung. Thomas Ogradnig erzielte im Spiel St. Jakob gegen Lendorf in Minute 25 sein 15. Saisontor. „Ein sehr umkämpftes Spiel. Unterm Strich geht der knappe 1:0-Heimsieg aber in Ordnung“, freute sich St.-Jakob-Coach Alexander Suppantschitsch. Dellach/Gail hatte erneut das Glück des Tüchtigen, da Gabriel Umfahrer im Spiel gegen Feldkirchen in der Nachspielzeit zum 3:3 traf.

HANDBALL

Es war alles andere als eine „gmahde Wiesn“ gegen Schlusslicht Bärnbach/Köflach in der achten Runde. Ferlachs Herren mussten bis zum Schluss hart kämpfen. „Der gegnerische Goalie hat uns das Leben zur Hölle gemacht und wir haben schlecht abgeschlossen“, so der verletzte Dean Pomorisac. Matic Kotar und Co. ließen sich von der mageren Torausbeute nicht beeindrucken und konnten letztlich über zwei wichtige Punkte jubeln. Nach dem 18:17-Sieg gegen die Steirer ließ man es beim Oktoberfest in traditioneller Tracht krachen. Sportlich geht’s am 19. Oktober weiter, wenn die starken Fivers in Ferlach gastieren.

BASKETBALL

KOS gewann einen echten Zweitliga-Krimi bei Absteiger Fürstenfeld knapp 87:82. Die Wörthersee Piraten waren beim 59:80 gegen Meister Jennersdorf chancenlos.

FLOORBALL

Die Spielgemeinschaft VSV/Innsbruck war zum Heimauftakt in der Damenliga (WFL) gegen Ligeneuling Polanska Banda aus Slowenien chancenlos. In St. Martin gab es eine 2:6-Niederlage für die Truppe von Heimo Urschitz. Für die heimischen trafen die Villacherin Theresa Wolfgruber und die Innsbruck-Spielerin Vera Gebert.



In der Herren-Bundesliga trugen sich zahlreiche Kärntner für die Crossroads Wien in die Schützenliste ein. Die Villacher Alexander Krawanja (2), Christopher Perz, Simon Schwantler und Georg Marcher waren beim 7:2 gegen Leoben erfolgreich.

Im Damen-Floorball gibt es neue Führungspersonen. Das U19-Nationalteam bekommt nach der neuerlichen Qualifikation für die WM 2020 in Schweden mit dem Villacher Michael Obkircher einen eigenen Manger. Die neu gegründete internationale Damenliga (WFL) bekommt mit VSV-Torhüter Timmo Taurer auch einen Manager. Er ist bereits Sportvorstand und Vizepräsident des Verbandes.