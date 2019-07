Facebook

Valentina Dreier (Kajakverein Klagenfurt) belegte beim Europacup-Wildwassersprint auf der Adda in Buffetto-Piateda (ITA) Platz drei.

FUSSBALL

Testspiele, heute: Shakhta Donzek (UKR) – FK Proleter Novi Sad (12 Uhr, Poggersdorf); Shakhta Donzek (UKR) – RZ Pellets WAC (18 Uhr, Velden); SG Krumpendorf/Pörtschach – Rosegg (18.30); HSV Klagenfurt – ASK (19); SC St. Veit – Bodensdorf (19, Rennbahn St. Veit); Lind – Baldramsdorf (19).

REITEN

Springreit-Turnier (CSV-A) in Farrach (ST), Kärntner Podestplätze: 120 cm: 1. Noah Domaingo (Well Done 3); 3. Birgit Peintner (Gaspari). 140 cm, offen: 2. Gerfried Puck (Baloubina B); 3. Birgit Peintner (ESI Hanoi). Casino-Grand-Prix (150 cm): 1. Gerfried Puck (For Fun VT).

STOCKSPORT

Oberliga-Landesmeisterschaft (Althofen):

Endstand: 1. VST Völkermarkt (Karl Pleschounig, Heimo Wiednig, Gerhard Leitgeb, Christian u. Peter Werkl), 2. ESV Mondi Frantschach, 3. EV Ebenthal, 4. EV St. Ruprecht Wölfe II, 5. EV Seigbichl, 6. SV St. Job(Sigmontitsch, diese sechs Teams steigen in die Landesliga 2020 auf.

WSG Kestag Ferlach (24 Teams): Gruppensieger: EV Pagitz Unterferlach, EV Seigbichl, ER St. Peter Honeywell.

LEICHTATHLETIK

Bruno Schumi (Kelag Energy) konnte sich bei der Berglauf-EM in Zermatt (SUI) gut in Szene setzen. Er belegte den 55. Gesamtrang, benötigte für die 10.1 km lange Strecke 1:01,25 Stunden.

Kärntner Berglauf-Meisterschaften und Grebenzen-Trail in St. Salvator, Endstand: Damen: 1. Michaela Zwerger (LC Villach); 2. Zala Zdouc (SC Hermagor); 3. Wiltrud Rieberer-Murer (LSC Rennweg). Herren: 1. Daniel Graschitz (Boso Running Team); 2. Markus Gubert (Endurance Sports Club Kärnten); 3. Erwin Kozak (Kelag Energy). Klassensieger: Anna Allmayer (ASV Maria Saal), Rieberer-Murer (LSC Rennweg), Claudia Leitner (LC Altis Krappfeld), Silke Sendlhofer (ASV-Maria-Saal), Zwerger (LC Villach), Helga Tomaschitz (LC-Vitus), Rosaline Passegger (ASV-Maria-Saal), Marion Buchholz (ASKÖ-Villach), Katharina Perhinig (SV Thörl Maglern), Daniel Graschitz (Boso Running Team), Markus Schreier (Kelag Energy), Christian Müller (LG Südkärnten), Markus Gubert (Endurance Sports Club Kärnten), Michael Vidounig (VST-Laas-Völkermarkt), Erwin Kozak (Kelag Energy), Hans Sostaric (LC Altis Kappel), Alfred Pudgar (LAC-Wolfsberg), Wolfgang Konrad (LAC-Wolfsberg), Benno Linzer (LAC-Wolfsberg).

AQUATHLON

Landesschul-Meisterschaften in Klagenfurt, Endstand: Teamwertung 1./2. Klassen Burschen und Mädchen: 1. VS Velden. Teamwertung 3./4. Klasse Burschen: 1. VS Velden (Leon Jordan, Kimi Schuppe, Philipp Kogelnig).

KANU

Silber gab es im Kajak-Einer-Teambewerb der U23 bei der Junioren-EM in der Slowakei. Die Kärntner Mario Leitner und Felix Oschmautz fuhren mit dem für Lienz startenden Mathias Weger hinter Frankreich auf Rang zwei.

FLOORBALL

Der KAC Floorball muss in der kommenden Saison leider ohne Dominik Mayrobnig auskommen. Der 21-jährige Kapitän der Rotjacken wird seine Karriere aus Studiumsgründen vorerst beenden. Eventuell kommt der Flügelstürmer aber im kommenden Jahr zurück.

BEACHVOLLEYBALL

Das Niveau bei der 12. Auflage der U18-ASVÖ-Beach-Trophy in Velden war ausgezeichnet, kein Wunder auch nicht, war es das bisher bestbesetzte Turnier in der Geschichte. Bei den Burschen kam es zu einem rein österreichischen Finale. Überraschend zogen die Kärntner Jacob Kitzinger (Speedvolley Grafenstein) und Ben Stockhammer (ABC Klagenfurt) ein. Die junge Paarung musste sich im Finale gegen die starken Salzburger Aaron Csok/Laurenc Grössig (beide PSVBG Salzburg) geschlagen geben. Platz drei ging an den Kärntner Noel Krassnig (Speedvolley Grafenstein) und seinem steirischen Partner Matthias Glatz (Hartberg), das Duo konnte bei der U18-EM in Baden Platz acht erobern.Die slowenischen U18-Meisterinnen Lana (Z)u(z)ek/Zala (S)poljari(c) gewannen bei den Girls. Sie siegten in einem spannenden Finale gegen die TSV-Hartberg-Spielerinnen Marie Bruckner und Eva Schuller. Bronze ging an Melissa Finteiss/Hannah Kohn aus Deutschland.

KLETTERN

Die Maria Saalerin Sandra Pollak hatte im Oktober 2018 einen schweren Autounfall und hatte Glück, diesen zu überleben. Nun hat sie ihr Ticket für die Teilnahme an den Paraclimbing World Championships im französischen Briancon (14. bis 18. Juli) in der Tasche. „Der Unfall war extrem. Nach dem Krankenhausaufenthalt war ich auf Reha, gefolgt von Physiotherapie“, erzählt Pollak. Im März bestritt sie ihr erstes Trainingslager. „Ich bin froh, dass alles so erfolgreich verlaufen ist. Das war aber nur möglich, weil ich als Kärnten Sport-Vertragssportlerin die nötige Unterstützung bekommen habe.“

FUSSBALL

Austria Klagenfurt ist weiter auf Stürmersuche. Dabei taucht mit Darijo Pecirep ein neuer Name auf. Der 27-jährige Mittelstürmer steht aktuell bei Ried unter Vertrag. Pecirep traf vergangene Saison elf Mal für die Oberösterreicher, hat aber unter Trainer Gerald Baumgartner einen schweren Stand.

REITEN

Am Freitag geht für Nachwuchsteam-Reiterin Sarah Messner die Reise in das über 1000 Kilometer entfernte Zuidwolde in den Niederlanden los. Mit im Gepäck hat die Maria Saalerin ihre Stute Chiara. Mit der zehnjährigen Oldenburger-Stute wird die Schülerin, die von Peter Knoll und Carmen Buffa trainiert wird, Österreichs Farben in der Children-Klasse bei den diesjährigen Europameisterschaften im Springreiten, vertreten. Bereits am Sonntag findet der Vet-Check statt, am Montag geht es bereits um das Watm-up.

Nach zwei Vorrunden auf der Anlage des Pferdehofs Besold in St. Donat und beim Hoferbauer in Himmelberg ging es für Kärntens Dressurreiter am vergangenen Wochenende am Reiterhof Tiffany in Klagenfurt-Viktring in das große Finale des „Horse & Fashion“-Cups. Und in der Endwertung strahlten drei junge Damen als Siegerinnen: Eva Wohlgemuth/Erlenkönig (lizenzfrei), Franziska Besold/Pepper Ann B (A) und Alexandra Natmessnig/Lorenzo (L/LM).

TENNIS

Elena Karner hat beim ITF-U18-Turnier in Griechenland (Kat. 4) das Doppel gewonnen, erreichte im Einzel das Finale.

FECHTEN

Bei den österr. Meisterschaften in Vöcklabruck holten sich im Degen Marwin Kohlweg (Treibach Althofen, U14) und Julian Rankl (KAC, U12) die Titel. Tamina Schall (KAC) wurde im Degen U14 Dritte.

LAUFSPORT

Am Sonntag findet in St. Salvator die Kärntner Berglaufmeisterschaft statt. Die Top-Bergläufer werden auf 10,9 Kilometer (1156hm) langen Strecke um die Titel ab der Klasse U20 bis zu den Masters kämpfen. Bruno Schumi fehlt - er vertritt Österreich bei der Berglauf-EM in Zermatt.

LEICHTATHLETIK

LAC Klagenfurt liegt in der ÖLV-Cup-Liste als bester Kärntner Klub mit 633 Punkten auf Platz elf. 22. KLC 332; 43. VST Laas Völkermarkt 138; 47. Sportunion Tanzenberg 101; 48. LC Villach 96.

ÖLV-Laufcup-Liste: 6. LAC Klagenfurt 296 Punkte; 24. DSG Maria Elend 114; 25. LC Villach 96: 35. Kelag Energy 65.

Sophie Masopust (VS Velden) holte beim Lidl-Schullauf-Bundesfinale in Wien als Dritte den einzigen Podestplatz für Kärnten bei den Volksschülerinnen der 1. und 2. Klasse.

REITEN

Ein Auftakt nach Maß gelang den Kärntner Springreitern beim nationalen Springturnier im steirischen Farrach-Zeltweg. Valeria Kundig (URV Klagenfurt) durfte sich über den Sieg freuen. Ebenfalls siegreich Birgit Peintner (OG Equilibe) mit Gaspari über 115 cm. Marianne Schindele (P & P St. Ruprecht) wurde im Hauptbewerb über 140 cm im Sattel von Calpin Z ausgezeichnete Sechste.

„Alpenspan“-Reiter Dieter Köfler (RV Ranftlhof) wurde bei einem internationalen Springturnier in Wiener Neustadt mit Farah Dibah über 135 cm Fünfter.

