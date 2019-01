Facebook

Floorball. Der VSV fegte ohne den gesperrten Keeper Timmo Taurer und mit nur elf Feldspielern über Gruppe2-Team Innsbruck 13:5 hinweg. Fechtig traf sechsmal Im nationalen Halbfinale kommt es zum Duell mit dem KAC, in der IFL folgt der Showdown um den letzten Play-off-Platz in Klagenfurt. Der KAC siegte indes bei Gruppe2-Leader Linz auch klar mit 15:7. Nach 40 Minuten nur 6:5 voran zog man dann davon. Holl und Haimburger trafen je viermal. Meixner erzielte zu seinem 17. Geburtstag seine ersten zwei Bundesliga-Tore.

Basketball. Alle drei Kärntner Teams konnten in der 2. Bundesliga siegen. Die Piraten gewannen bei Deutsch-Wagram mit 74:65. KOS hat nach dem 83:75 gegen Eisenstadt weiterhin Play-off-Hoffnungen. Villach steht nach dem 91:80 im Topspiel in St. Pölten sechs Runden vor Schluss im Play-off.

Badminton. Askö Kelag Kärnten feierte in der Bundesliga zwei Heimsiege an zwei Tagen – am Samstag 5:3 gegen Schlusslicht Feldkirch, gestern 5:3 gegen den Zweiten Wolfurt. „Sensationell. Es geht aufwärts“, strahlte Mannschaftsführer Stefan Wrulich. Zwei Runden vor Schluss haben die Klagenfurter als Fünfter nur drei Punkte Rückstand auf Mödling.

Eisstocksport. Michael Regenfelder (GSC Liebenfels/U16) und Katharina Omelko (Union Treffelsdorf/U19) holten bei den Staatsmeisterschaften im Zielwettbewerb in Marchtrenk Gold. Bronze bei den U19 holte sich Julia Omelko (EK Deurotherm Feldkirchen). Stark in Szene setzen konnte sich Kevin Kronewetter (EV Rottendorf) im Herrenbewerb mit Rang sechs.

Eisschnelllaufen. Die österreichischen Meisterschaften über 21,1 auf dem Längsee waren fest in Kärntner Hand. Bei den Damen siegte Daniela Hausberger (Klagenfurt), Bronze ging an Elisabeth Schusser (St. Georgen/Längsee). Bei den Herren gab es einen heimischen Dreifachsieg durch Elias Feichter (Weißensee), Karl Zolle (Wernberg) und Walter Copi (LC Vitus).

Eishockey. Extrem spannend verläuft die Zwischenrunde im Kärntner Eishockey, Division I. Altho-fen gewann ein hochklassiges Derby in Völkermarkt mit 5:2 und hält so den Anschluss an Tabellenführer Steindorf. Zu seinem Liga-Debüt beim VST kam Tormann Ralf Kropiunig. Die KAC-Leihgabe machte seine Sache sehr gut. In Spiellaune präsentierten sich bei den Gästen Lucas Herrnegger und Stefan Schumnig, die sich mit je zwei Toren in die Scorerliste eintrugen. Gelegenheit zur Revanche bekommen die Völkermarkter bereits am Samstag (17), diesmal aber in Althofen. In der Qualifikationsrunde lieferten sich Velden und Spittal ein Duell auf Augenhöhe. Beide Mannschaften verteidigten mit Leidenschaft und spielten mutig nach vorne. Als alles bereits mit einem 0:0 nach regulärer Spielzeit und einer Verlängerung rechnete, ließ Marco Falkner die Oberkärntner Gäste doch noch jubeln. Sein Tor zum 1:0-Sieg fiel in Minute 59:34. Somit schloss Spittal zu Tabellenführer Huben auf. Die Chance auf den vierten Platz im Play-off lebt damit weiter. Am Samstag (19.15) treffen die beiden Mannschaften in Spittal erneut aufeinander.