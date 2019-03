Facebook

Floorball. Wie schon in der Halbfinalserie gegen den KAC geriet der VSV auch im „best-of-three“-Finale gegen Titelverteidiger Wien mit 0:1 in Rückstand. Die Villacher verloren Spiel eins der Serie auswärts mit 4:6. Damit braucht es kommenden Samstag in St. Martin einen Heimsieg, um ein Entscheidungsspiel am 13. April in Wien zu erzwingen.

Volleyball. Aich/Dob gewann auch Spiel drei der Halbfinalserie gegen Ried klar mit 3:0 (15, 17, 12). „Das Ganze war in einer Stunde erledigt. Wir haben so gespielt, wie es im anstehenden Finale nötig sein wird“, bilanziert Sportdirektor Martin Micheu zufrieden. Gegner der Jauntaler, die zum neunten Mal in Folge im Finale stehen, ist wie im Vorjahr die SG Waldviertel. Los geht es am 10. April. Die Best-of-Seven-Serie wird jeweils Mittwoch und Sonntag gespielt.

Handball. Geschafft! Nach einem 33:30-(19:17)-Auswärtssieg bei Tabellenführer Margareten darf der SC Kelag Ferlach in der spusu-Quali-Runde doppelt jubeln: zum einen über den fixierten Klassenerhalt, zum anderen über die Teilnahme am Viertelfinale. Die Topscorer: Dean Pomorisac und Rok Golcar mit je sieben Toren. In der Damen-Bundesliga feierte die SG Ferlach/Feldkirchen im dritten Spiel den ersten Sieg im Oberen Play-off: 30:27 (15:12) in Tulln.

Basketball. Knapp aber doch und im Maximum von drei Spielen sind die Raiders im Zweitliga-Viertelfinale gegen Mistelbach weitergekommen. Möglich machte es ein 95:89-Heimsieg in Spiel drei in Villach. Im Halbfinale wartet Jennersdorf. Draußen sind die Piraten nach einem 70:83 gegen Mattersburg. „Man kann dennoch stolz auf die Saison sein“, so Trainer Goran Jovanovic. KO(S) gewann im Play-Down daheim Spiel drei gegen Salzburg mit 85:72.

Schach. Als Nummer acht gesetzt war Markus Ragger in die Schach-Europameisterschaft gegangen. Der Kärntner blieb elf Runden lang zwar ohne Niederlage, kam über den 29. Rang aber nicht hinaus. Die Qualifikation für den World Cup verpasste Ragger damit um sieben Plätze. Den EM-Titel holte sich der junge Russe Vladislav Artemiev.

Snowboard. Der Kärntner Alexander Payer holte sich am Samstag in Radstadt den österreichischen Snowboard-Meistertitel im Parallelslalom. Gold bei den Damen ging an Claudia Riegler vor der Kärntnerin Sabine Schöffmann. Jessica Pichelkastner wurde Fünfte, Fabian Obmann Sechster.

Snow-Volleyball. Beide ÖVV-Herren-Teams stehen beim ersten „FIVB Snow Volleyball World Tour Stop co-hosted by CEV“ in Wagrain-Kleinarl im Halbfinale. Der Kärntner Alexander Huber sowie Christoph Dressler, Martin Streitfellner und Florian Schnetzer schlugen Samstagnachmittag bei der Weltpremiere dieser Turnierserie das brasilianische Team mit den Volleyball-Legenden Gilberto „Giba“ Amaury de Godoy Filho und Márcio Araújo in zwei Sätzen.

Badminton. Askö Kelag Kärnten unterlag in der 1. Runde des Mittleren Play-offs Feldkirch mit 3:5.

Radsport. Der Kärntner Stefan Rabitsch (Team Felbermayer Simplon Wels) befindet sich derzeit in bester Verfassung. Beim „Trofeo Cinelli“ in Hlohovec (CZE) brachte das Team Rabitsch in eine elfköpfige Fluchtgruppe. Im Sprint hatte Rabitsch dann die Nase vorn.

American Football. Die Villacher Eagles feierten in der Division III im zweiten Saisonspiel den ersten Saisonsieg. Die Draustädter triumphierten bei den Gmunden Rams mit 21:7.

Radsport. Die Frühjahrsklassiker im Norden Europas beginnen. Und der Kärntner Marco Haller wurde gleich zum Auftakt von seiner Mannschaft Katjuscha-Alpecin für das heutige Rennen Gent-Wevelgem nominiert.