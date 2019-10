Facebook

FLOORBALL

Knapp aber doch wurde der VSV im Kärntner Derby in der IFL seiner Favoritenrolle gegen den KAC recht. Zuhause in St. Martin wurden die Klagenfurter knapp mit 4:3 bezwungen. Christoph Steiner, Niklas Fechtig, Daniel Raab und Marco Tschemernjak trafen für Blau-Weiß. Für den KAC, der früh 1:0 in Führung gegangen war, schnürte Martin Krametter einen Hattrick. Beachtlich: Mit Karl Dorfer und Lukas Kerschbaumer standen sich zwei junge Keeper im Derby gegenüber.

In der Damen-WFL wusste die Spielgemeinschaft VSV/Innsbruck in Wien mit 5:2 zu überzeugen. Frau des Spiels war die Villacherin Theresa Wolfgruber mit einem Doppelpack.

BASKETBALL

Die Wörthersee Piraten sind im Duell mit Nachzügler Deutsch-Wagram ihrer Favoritenrolle in der 2. Bundesliga gerecht geworden. Nach einem furiosen 28:12-Starviertel gewann man am Ende souverän 75:65. Mit 16 Punkten und 14 Assists stach Maxi Kunovjanek mit einem "Double-Double" heraus. KOS musste indes die BBU Salzburg in der Tabelle vorbeiziehen lassen. Man unterlag in der Mozartstadt klar mit 71:86 und rutscht damit ins untere Tabellendrittel. Daran änderten auch starke 19 Punkte von Tiso Cvetkovic und 16 Zähler von "Oldie" Ales Primc nichts.

TENNIS

Erstmals fand das Finale der U15-Bundesliga in Wolfsberg statt. Dabei gab es für die Heimischen bei den Burschen den zweiten Platz. Im Finale musste man sich der Salzburger Mannschaft Eugendorf knapp mit 1:2 geschlagen geben. Bei den Mädels triumphierte Niederösterreich über Hall in Tirol. Die Lokalmatadorinnen des TC Feldkirchen durften sich über einen guten fünften Rang freuen.