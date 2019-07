Facebook

BALLHOCKEY

Mit einem 6:1-Kantersieg in Villach holte sich das Team Zehenthof den Meistertitel in der heimischen Liga. Die Treffener gewannen damit alle drei Finalspiele der Serie gegen den VAS und bejubelten nach davor 3:2- und 6:3-Erfolgen die Meisterschaft.

FUSSBALL

Franz Pollanz hat einen neuen Verein. Der Ex-Trainer von Zweitligist Austria Klagenfurt unterschrieb bei Kärntner-Liga-Klub SVG Bleiburg.

KFV-Cup: Oberglan – KAC 1:3, Ainet – Lienz 0:6, Malta – Spittal 2:0, Ebental – Eberstein 1:7, Feistritz/Ros. – Wölfnitz 0:5, St. Margareten/Ros. – Bad St. Leonhard 2:3, Preitenegg – Gallizien 3:4, HSV – Liebenfels 1:4, Kühnsdorf – St. Stefan 2:3, Mölltal – Lurnfeld 2:1, Steuerberg – Reichenau 2:0, Baldramsdorf – Gmünd 1:7, Sillian – Nußdorf 1:5, St. Veit – Sirnitz 3:2, Velden – Feldkirchen 1:2

MOUNTAINBIKE

Rund 170 Jugendliche trafen sich in der Villacher Alpenarena um das zehnjährige Jubiläum des Altis Bike Cross Country Rennens zu feiern. In der U17 holten die beiden Griffenerinnen Katharina Sadnik und Anabell Lackner einen Doppelsieg. Eva Herzog (Omya Villach) rundete das Mädchen-Ergebnis in der U13 mit einem dritten Platz ab. Bei den Burschen holte U13-Starter Johannes Sadnik vom „SAW“ Rang fünf, Teamkollege Heimo Fugger wurde Achter. Valentin Frey (impulse Klagenfurt), Simeon Sachse und David Seinwender (beide Altis) belegten in der U17 die Ränge sechs bis acht.

FLOORBALL

Der Villacher Timmo Taurer gab das interimistische Präsidentenamt im Verband ab und bleibt Stellvertreter. Neuer Präsident ist der Oberösterreicher Armin

Raditschnig.

REITEN

In Wr. Neustadt geht die Bundesländermeisterschaft im Springreiten und der Dressur über die Bühne. Einberufen sind: Schindele, Abraham, Starzacher, Leitsberger, Leitsberger, Calabro, EM-Teilnehmerin Messner, Esser, Nachwuchsteam-Reiterin Goritschnig, Strauß, Neuhuber, Nachwuchsteam-Reiterin Rab, Aichwalder und Hantke. Auch ein „Oldie“-Team ist mit Hernler, Sommerhuber und Plautz vertreten. Im Dressurviereck ist Kärnten mit zwei Teams am Start: Referent Schmumach nahm dabei folgende Nominierungen vor: Pucher, Ryall, Weiss, Jost, Faupl, Mente und Fadrany.

KANU

Missglückter Auftakt für die Kärntner Kanuten bei der U23-Weltmeisterschaft im Wildwasserslalom in Krakau (Polen). Nach dem Vizeeuropameistertitel in der Vorwoche zählten Mario Leitner und Felix Oschmautz im Teambewerb gemeinsam mit Matthias Weger zum Favoritenkreis. Am Ende wurde es nichts mit einer Medaille. Das Trio beendete den Bewerb in 94,05 Sekunden auf Rang fünf.

Die Chance auf eine Medaille war da, leider passierten zwei Torstabberührungen, was zu vier Strafsekunden führten. Ohne Fehler wäre Platz zwei hinter Weltmeister Frankreich (89,83 Sekunden) und vor Slowenien (90,72 Sekunden) möglich gewesen. Dennoch zeigten die Österreicher, dass sie zu den besten Herren-Teams der Welt gehören.

LEICHTATHLETIK

Kärntens Top-Nachwuchsläufer Albert Kokaly startet ab heute im schwedischen Boras bei der U20-EM. Um 18:47 Uhr beginnen die Vorläufe über die 3000 Meter. Der Einzug ins Finale am Samstag ist für Kokaly das Minimalziel. Dass er sich in ausgezeichneter Form befindet, hat er heuer mehrmals bewiesen: Gleich bei seinem ersten Wettkampf in der Freiluftsaison hat er das EM-Limit über die 3000 Meter mit Landesrekord geknackt. Nach seiner Rückkehr vom Höhentrainingslager in St. Moritz verbesserte er unlängst den U20-Landesrekord über 1500 Meter.

MOTORSPORT

Durch den Klassensieg bei der Bergmeisterschaft in Altlengbach übernimmt Benjamin Duller mit seinem Ford Fiesta WRC Evo in der Division 4 und 5 mit Gesamt 17,5 Punkten Vorsprung auf Hermann Waldy Junior die Führung. Duller fuhr mit dem Ford Fiesta WRC EVO den Streckenrekord in der Klasse E2-SH. Waldy wurde in seiner Klasse Zweiter. Nicht außer Acht lassen darf man den Kärntner Bernhard Gradischnig, der den 1. Platz in seiner Klasse und in der Gesamtwertung den zweiten Platz erreichte. Gradischnig fuhr mit seinen Norma M20F sogar einen neuen Streckenrekord unter den Formel Rennautos.

FUSSBALL-TESTSPIELE

Kraig – Friesach 0:1 (0:0); St. Andrä - WAC Am. 2:4 (1:1); Sörg – Oberes Metnitztal 2:1 (1:0); Maria Rain – Ebental 0:7 (0:1); Gmünd – Landskron 6:1 (3:0); Irschen – Lienz 1:4 (0:2); ATSV Wolfsberg – NK Dravograd (SLO) 4:2 (1:0); Hermagor – Maria Gail 6:2 (4:1); Völkermarkt – St. Stefan/Lav. 3:2 (1:0); Wernberg – Techelsberg 8:2 (3:2); Kleinkirchheim – Reichenau 7:4 (2:1), Guttaring – Wietersdorf 7:1 (3:0); Dellach/Gail – Nußdorf 3:1 (1:1); ASK – Spittal 3:0 (2:0). Heute: Weitensfeld – Launsdorf (18.30 Uhr); Maria Rain – Köttmannsdorf Res. (18.30); Rosegg – Arriach (19); Viktring – Eisenkappel (19); SG Magdalensberg/Poggersdorf Youngsters – Straßburg (19); Rennweg – USK Muhr (19).