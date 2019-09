Facebook

Einen Start-Ziel-Sieg feierte Lukas Kollegger (Schwimm Aktiv Club) beim „Vienna Triathlon (1500 m Schwimmen/40 km Rad/10 km Laufen) in Wien.



KANU

Nadine Weratschnig landete beim Weltcupfinale in Prag im Canadier-Einer auf Rang sechs. Für Felix Oschmautz (16.) und Mario Letiner (18.) war im Semifinale Schluss.

RUDERN

Am ersten Tag der Villacher Ruderregatta auf dem Ossiacher See gab es für Kärnten nicht weniger als 13 Laufsiege. Dazu kamen neun zweite und fünf dritte Plätze. Heute geht es mit der größten Ruder-Regatta Kärntens – Tausende Aktive sind dabei – weiter.

LEICHTATHLETIK

Starker Auftritt der LAC-Klagenfurt-Staffel bei den österreichischen Meisterschaften in Wien. Das Team Paul Verbnjak, Morgan Schusser und Florian Herbst ließ bei der 3x1000-Meter-Staffel nichts anbrennen und siegte souverän. Die LAC-Equipe holte sich mit mehr als drei Sekunden Vorsprung in 7:57,30 Minuten den Titel der Klassen U20.

FLOORBALL

Mit Christoph Haimburger und Joseph Holl bekommt der VSV zwei Top-Verstärkungen vom KAC. Torhüter Maxi Obereder wird nach seinem Tryout in Schweden beim Wiener FV anheuern.

Bei den Damen fahren gleich sieben Kärntnerinnen zur U19-WM-Qualifikation nach Lignano. Der VSV stellt neben dem Torhüterinnen-Duo Lara Fuhrmann/Maria Gatto noch die drei Stürmerinnen Julia Tscharnuter, Theresa Smoly und Elena Marusic. Aus Klagenfurt kommen von den Bandyts noch die Verteidigerinnen Celine Tarchini und Julia Bachmayr hinzu.

BILLARD

Für Jasmin und Albin Ouschan beginnen heute in Shanghai die „China Open“. Albin konnte das Turnier 2015 gewinnen, Jasmins beste Platzierung ist ein zweiter Rang. Die Erwartungen sind nach der guten Heim-Vorbereitung über den Sommer in Klagenfurt durchaus hoch.

SEGELN

Über 200 Jugendliche segelten in sieben Bootsklassen auf dem Neusiedlersee um die österreichischen Titel. Dabei belegte das 29er Duo mit Steuermann Roman Egger und Vorschoter Paul Kropfitsch den zweiten Platz in der 420er-Klasse. Rosa Donner eroberte mit ihrem Vorschoter Sebastian Slivon Bronze in der 420er Klasse, das ÖSV Ausbildungsboot für den Olympischen 470er.

KARATE

Der Kärntner Patrick Valet (Feldkirchen/Nummer 92 der Welt) startet von Freitag bis Sonntag bei der Premier League in Tokio. In der Kata hängen im Karate-Mutterland die Trauben für Patrick Valet allerdings extrem hoch.

RUDERN

Als einzige Kärntnerin schaffte Johnna Kristof (VST Völkermarkt) den Sprung in das ÖRV-Aufgebot für die U23-EM ab 7. September in Ioannina (GRE). Sie sitzt mit Chiara Halama im Doppelzweier, der zumindest Finalchancen hat.

BASKETBALL

Nach vier Jahren bei den Raiders Villach kehrt der slowenische Forward Ales Primc nach Nicht-Lizensierung des Meisters von 2017 für die 2. Bundesliga zu KOS Klagenfurt zurück. Der 40-jährige 2,01-Meter-Hüne gilt als hervorragender Dreierschütze. KOS hat sich zudem die Dienste von „Playmaker“ Tim Huber gesichert, der ebenso wie Primc von den Raiders Villach kommt. Huber spielte zuvor bei den Piraten, eher er nach Villach wechselte und die 2. Bundesliga gewann.



MOTORSPORT

Der Afritzer Gerald Glinzner gewann mit seinem Porsche 911 Carrera beim Bergrennen in Ilirska Bistrica die EM-Wertung und auch alle anderen historischen Klassen. Der ÖM-Titelgewinn ist so zum Greifen nahe.