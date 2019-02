Facebook

Handball. Drittes Spiel, dritter Sieg – der SC Kelag Ferlach ist in der Quali-Runde der Spusu-Liga das Team der Stunde. Die Rosentaler gewinnen in Linz mit 29:28 (13:15), sind nun Zweiter und haben den Play-off-Platz mit vier Punkten Vorsprung auf Leoben abgesichert!

Schlafraum.at/HCK kommt hingegen nicht in die Gänge. Im Unteren Play-off der Spusu Challenge Liga verlieren die Klagenfurter daheim gegen Schlusslicht Atzgersdorf 24:32 (12:9) und tragen nun die rote Laterne.

Tabellenführer SG Ferlach/Feldkirchen bleibt in der Damen-Bundesliga auch im letzten Spiel des Grunddurchgangs ungeschlagen: 43:33 (22:17) bei Landhaus.

Ferlacher Jubel nach dem 29:28 in Linz Foto © KK

Volleyball. Zum 14. Mal in Folge mussten die Wörther-See-Löwen in der Volley League Men als Verlierer vom Platz. Die Klagenfurter unterlagen bei Tabellennachbarn Weiz mit 1:3 (-20, 23, -18, -14).

Die ATSC Wildcats schlossen den Grunddurchgang in der Volley League Women mit einem Sieg ab. Das Team von Trainer Helmut Voggenberger gewann in Hartberg 3:0 (17, 23, 27). Top in Form die Bajic-Schwestern Ana (20 Punkte) und Nikolina (13).

Leichtathletik. Sarah Lagger holt bei den Hallen-Staatsmeisterschaften in Wien mit 6,18 m wieder Gold im Weitsprung. Im Dreisprung sicherte sich Julian Kellerer (LAC Klagenfurt) mit 15,71 m Silber. In den U18-Bewerben zeigten die Kärntner groß auf, holten insgesamt sechs Mal Edelmetall.



Basketball. Die Panaceo Raiders Villach mühten sich in der 2. Bundesliga gegen den Vorletzten BBC Nord Eisenstadt zu einem 77:72 (36:38)-Sieg. Nichts zu holen gab es für die Wörthersee Piraten gegen Leader Mattersburg. Gegen die Burgenländer verloren die Klagenfurter 59:79 (34:40). Beim punktelosen Tabellenletzten Deutsch Wagram ist KOS Klagenfurt heute um 16 Uhr zu Gast.

Termine am Sonntag

Fußball: Testspiele: Kraig - Launsdorf (St. Veit, 12), SG Magdalensberg Frauen - Eibiswald (Poggersdorf, 12), Nußdorf - Lienz (Heinfels, 13), Mühldorf - Seeboden 1b (Spittal, 14), Nötsch - VSV (14), Krumpendorf/Pörtschach - Ebental (Poggersorf (14), Töplitsch/Weißenstein - Ma. Gail (Landskron, 14)

Eishockey: Bundesliga-Nachwuchs: KAC U14 - Salzburg (12.30)

Eisstocksport: Landesmeisterschaft Oberliga (Völkermarkt, 7.30). - Kärntnerstockturnier Volkskultur Kärnten (Steindorf, 7)

Floorball: Damen-Bundesliga, Playoff: Innsbruck/VSV - Linz/Rum (SH St. Martin, 13)

Futsal: 1. ÖFB-Liga Playoff: Klagenfurt - Stella Rossa (SH Viktring, 15). - 2. ÖFB-Liga: Klagenfurt II - AFC Graz (SH Viktring, 17.30)

Ski alpin: Raifeisen-Fischer-Arthrobene-Landescup (Dreiländeck, 10). - Koralpen-Nachwuchscup (10.30)

Snowboard: FIS-PGS und Sparkasse Landescup (Simonhöhe, 9.30)

Schießen: LM Luftgewehr, Luftpistole (Friesach, Sporthalle, 8.30)

Tennis: KTV Kids-Meisterschaften (Wolfsberg, 9)