EISHOCKEY. Die beiden Auftaktpartien der Kärntner Liga am Samstag hatten es in sich. Ein wahres Torfestival gab es in Steindorf. Nach zwanzig Minuten und einer überraschenden 5:0-Führung sah Spittal bereits wie der sichere Sieger aus. Die Steindorfer starteten ab dem zweiten Drittel aber eine furiose Aufholjagd und konnten bis zur 54. Minute auf 5:5 ausgleichen. „Wir haben das erste Drittel komplett verschlafen. Dank unserer Qualität konnten wir zum Glück ab dem zweiten Drittel das Kommando übernehmen. Schade, dass es nicht für einen Sieg gereicht hat“, haderte Steindorf-Trainer Oliver Oberrauner mit der Anfangsphase. Nach einer torlosen Verlängerung war es schließlich Essmann, der den entscheidenden Penalty zum Spittaler Sieg gegen den Meisterschaftsfavoriten verwertete.

Nicht weniger spannend ging es in Völkermarkt zu. Das Team von Trainer Alexander Sivec ging gegen Althofen zwar mit 2:0 In Führung. Mit Fortdauer des Spiels wurden die Rhinos aber stärker und kamen durch Tore von Kurath und Ettinger zum verdienten Ausgleich. In der Overtime hatten die Gäste schließlich das bessere Ende für sich. Stefan Schumnig traf nach nur 18 Sekunden zum 3:2. „Wir haben in der entscheidenden Phase mehr Kraft gehabt. Man merkte, dass Völkermarkt noch einen kleinen Trainingsrückstand hat“, sagte Althofen-Trainer Andreas Ullrich.

TRIATHLON. Die Villacherin Lisa Perterer (HSV Triathlon) hat im Rahmen des Pan America Cup den Sprint-Triathlon (750 m/20 km/5 km) in Salinas, Equador gewonnen. Damit holte die 27-Jährige wichtige Punkte für das Olympia Ranking und damit die Qualifikation für Tokio 2020. Hier liegt sie bereits an der elften Stelle.

REITEN. Caroline Morokutti (RV Ranftlhof) siegte beim internationalen Springturnier in der Lake Arena in Wiener Neustadt. Mit „Athen“ blieb die Kärntner Landesmeisterin von 2017 im Finale der Small Tour über 125 cm in der schnellsten Zeit fehlerfrei.

VOLLEYBALL. In der 2. Damen-Bundesliga durften die Eagles Villach über einen 3:1-Heimsieg über Krottendorf jubeln. Top: Katarina Andrijevic mit 18 Punkten. Damit schoben sich die Draustädterinnen in der Tabelle auf Rang drei vor. Die Volleys Brückl mussten sich beim ungeschlagenen Tabellenführer Graz mit 1:3 geschlagen geben.

EISHOCKEY. Kein Erfolgserlebnis für die KEHV Lakers in der Elite Women Hockey League. Das Team von Trainer Zoltan Fodor musste sich Schlusslicht Olmypia Laibach mit 1:4 geschlagen geben. Den Ehrentreffer der Kärntnerinnen erzielte Lena Dauböck.

Bereits am Freitag setzte es für die Gipsy Girls eine Niederlage. Die Villacherinnen unterlagen in der 1. Bundesliga bei Tabellenführer Kitzbühel/Kufstein mit 1:5 (Tor: Manuela Arthold-Krall).

Auch die Dragons Klagenfurt mussten in der 2. Bundesliga den Rink als Verlierer verlassen: 1:3 bei Spitzenreiter Innsbruck. Den Ehrentreffer erzielte Christina Thaler.