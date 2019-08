Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

HANDBALL

Im slowenischen Trebnje absolvierte der SC Kelag Ferlach ein Kurztrainingslager mit zwei Testspielen gegen slowenische Erstligisten. Zuerst trafen die Kärntner auf Trebnje und konnten das Match mit 30:22 gewinnen. Einen Tag später warteten die Mannen von ZRK Krka, da gab es eine 18:22-Niederlage. Co-Trainer Miro Barisic war in beiden Begegnungen mit der Defensive zufrieden, mit der Offensive nur im ersten Spiel. Heute haben die Spieler trainingsfrei, ab morgen läuft die Vorbereitung für das Fürstler-Gedenkturnier in Ferlach. Da treffen die Gastgeber auf das kroatische Team Dubrava und RK Koper aus Slowenien.

FLOORBALL

Drei Abgänge muss der KAC verkraften. Kapitän Dominik Mayrobnig, Sebastian Bilkey und Alexander Kalles beenden ihre aktiven Karrieren. Alle drei wollen sich künftig voll und ganz auf ihre Studien außerhalb Kärntens konzentrieren.

BASKETBALL

Die Raiders Villach sind kein Teil der 2. Bundesliga mehr. Der Verband warf den Draustädtern vor, Schulden von 9450 Euro nicht begleichen zu können. Ebenfalls wurde kritisiert, es gäbe zu wenig Nachwuchsarbeit. Weil der Meister von 2017 zwischenzeitlich aus dem Kärntner Verband ausgeschlossen war, gab es keine Förderungen, Zahlungen konnten nicht fristgerecht getätigt werden. Die Villacher werden nun rechtliche Schritte prüfen, fühlen sich vom Verband nicht gerecht behandelt, da es laut den Raiders zum Beispiel Nachwuchskooperationen mit einem anderen Villacher Verein gab. Somit beiben mit den Klagenfurter Klubs Piraten und KOS noch zwei Kärntner Vertreter bundesweit in der 2. Liga an Bord. Neu dabei sind Aufsteiger Raiders Tirol und Fürstenfeld, das keine ABL-Lizenz mehr erhielt.

GOLF

Es war ein Sieg, der den Frauen von KGC Dellach keine große Freude bereitete. Da in der Division 1 in der ersten Runde sowohl Dellach als auch die Seltenheimerinnen verloren, trafen die beiden Teams am zweiten Tag aufeinander. Dieses Duell war entscheidend dafür, wer den Weg in die Division 2 nehmen muss. Am Ende setzten sich die Dellacherinnen knapp mit 3:2 durch. „Es war ein bitterer Sieg für uns, weil wir uns mit den Mädels von Seltenheim total gut verstehen“, sagte Antonia Sintschnig-Reichel, die das entscheidende Match gegen Nina Moser mit 1 auf gewinnen konnte. Am Ende wurden die Dellacherinnen Fünfte und sind kommendes Jahr das einzige Kärntner Team, das in der Eliteklasse vertreten sein wird.

Bei den Männern verpassten die Seltenheimer-Burschen äußerst knapp den Sprung in Division 1. Im Halbfinale der Division 2B gab es einen 4:3-Erfolg gegen Dellach. Aber im Kampf um den Aufstieg mussten sich die Klagenfurter 3:4 gegen Lankowitz (Steiermark) geschlagen geben. In der Division 2A konnte Finkenstein die Klasse halten.

FLOORBALL