FECHTEN

Sechs Nachwuchstitel für den KAC: Am 1. Tag der Kärntner Fechtmeisterschaften, räumte der KAC groß ab. In 7 Kategorien erkämpfte man 6 Meistertitel. Der „Abräumer“ war Julian Rankl mit 2 x Gold, 1 x Silber und 2 x Bronze gefolgt von Florian Rankl mit 2 x Gold. Weitere Meistertitel holten sich Suda Mohamed al Amin und Tamina Schall im Damendegen.

WAKEBOARD

Bei der Austrian Wakeboard-Tour in Pörtschach triumphierte der Kärntner Nico Juritsch nach seiner langwierigen Verletzung in souveräner Manier. Daniel Partl wurde Dritter. Bei den Damen war Mara Salmina eine Klasse für sich.

AMERICAN FOOTBALL

Die Carinthian Egales Villach schafften im letzten Saisonheimspiel gegen den Dominator der Division III, Leader Schwaz, keine Überraschung. Die Tiroler fegten in Landskron mit 42:0 über die Draustädter hinweg.

LEICHTATHLETIK

Bundesländercup in Wolfsberg: 1. Stephan Pacher (VST-Laas-Völkermarkt) 200m 22,36s, 1. Selina Elbischger (LAC-Klagenfurt) 400m Hürden 64,56s, 2. Florian Herbst (LAC-Klagenfurt) 800m 1:58,16min, 3. Hannah Ladinig (VST-Laas-Völkermarkt) Diskus 31,30m, 3. Domenig Hanschitz (VST-Laas-Völkermarkt) Weit 6,30m, 4. Lukas Pullnig (KLC) 200 23,10s, 4. Fabio Fister (DSG-Maria-Elend) 800m 1:59,88min, 5. Hannah Ladinig (VST-Laas-Völkermarkt) Hammer 27,52m, 7. Kerstin Rusche (SU-Tanzenberg) Stab 2,30m, 7. Tobias Steindorfer (LC-Villach) 3000m, 10:01,02min.

Ergebnisse des Lidl-Laufes in Wien: 2. Elisabeth Golger (BG Lerchenfeld) Unterstufe 2. Herbst Florian (BG Tanzenberg) Oberstufe 3. Selina Elbischger (HTL Mössingerstraße) Oberstufe 3. Marlen Staudacher (BRG Spittal/Drau) Unterstufe 5. Lena-Marie Cidej (BG Lerchenfeld) Unterstufe 5. Marco Tiefenbacher (BG Lerchenfeld) Unterstufe 6. Nina Schneider (LAC-Klagenfurt) VS 3./4. Klasse 7. Alexander Herbst (BG Tanzenberg) Oberstufe 11. Elisabeth Bluch (BG für Slowenen) Oberstufe 18. Milena Wohlfahrt (VS-Köstenberg) VS 3./4. Klasse 18. Lena Ulbing-Gröblacher (LAC-Klagenfurt) Unterstufe 20. Benjamin Staudacher (HTL Villach) Oberstufe.

KANU

Beim Europacup- Wildwasserslalom in Italien landete Lucas Aixner bei den U18 auf Rang 13, Noah Wilhelmer wurde 15. bei den U14.