Eishockey: Bei der U18-Heimweltmeisterschaft der Damen in Radenthein haben es sechs Kärntnerinnen in den endgültigen Kader von Headcoach Jyri Kuivala geschafft. Der KAC stellt mit Torfrau Anja Adamitsch und Ana Kahlhammer zwei Spielerinnen, dazu gesellen sich Verteidigerin Vanessa Simonis (SV Spittal/Drau) sowie die Stürmerinnen Lena Dauböck (VST Völkermarkt), Valentina Ropatsch (Gipsy Girls Villach) und Claudia Schusser (EHC Althofen). Schon morgen und übermorgen trifft man mit der Slowakei und Deutschland auf die zwei Top-Teams der Division I, die wohl um den Aufstieg in die A-Gruppe rittern werden.

Basketball: Die Wörtersee Piraten besiegten KOS im ersten Zweitliga-Stadtderby der Saison mit 91:79 (42:40). Matic Sirnik (28 Punkte) und Jaka Stemberger (26) stachen für ihre Teams heraus. Am Sonntag (14.30 Uhr) empfangen die Raiders Villach die Lions aus Dornbirn in St. Martin.

Tennis: Kärntner Hallenmeisterschaften, Warmbad: Halbfinale Damen: Elena Karner-Laura Pasterk 6:3 6:0 Nina Plihal-Sarah Kanduth 3:6 6:2 6:0. Halbfinale Herren: Patrick Ofner-Alex Latritsch 6:0, 6:0 Niki Petschnig-Paul Schmölzer 6:3, 6:4.

Biathlon: Bundesländer-Cup im LLZ St. Jakob/Rosental, Kärntner Ergebnisse: Schüler II/U15: 3. Sami Mesotitsch (K), Schüler II/U14 w.: 1. Selina Schneider (TSU Obertilliach), 3. Lena Pinter (WSV St. Jakob/Haus), Schüler I/U13 m.: 8. Tobias Watscher, 9. Lasse Mesotitsch (beide Union Rosenbach), Schüler I/U12 m.: 4. Eliano Pinter (Askö Villach), Schüler I/U12 w.: 4. Emma Pirker-Frühauf (Union Rosenbach); Kinder II/U11: 1. Fabian Supanz, 2. Tristian Pecnik (beide Rosenbach); Kinder II/U11 w.: 1. Maxima Seidl, 2. Leann Notsch, 3. Malin Koren (alle Rosenbach); Kinder II/U 9 m.: 1. Thomas Ogradnig (Rosenbach); Kinder II/U10 m.: 5. David Watscher (Rosenbach), Kinder II/U10 w.: 1. Sarina Supanz (Rosenbach), 3. Emely Rauter (Rosenbach). - Weitere Klassensieger: Alberto Allan (TSU Obertilliach), Ylvie Pecnik, Paul Pirker-Frühauf (beide Rosenbach)

Floorball: VSV-Torhüter Timmo Taurer wird neuer (Interims-)Präsident des ÖFBV. Unterstützt wird er dabei vom sportlichen Leiter und VSV-Spieler Patrick Schwarz. "Es ist Zeit für einen Umbruch. Es wird sich nun weisen, ob wir Floorball aus der Riege der Randsportarten herauslösen können", so Taurer. In der IFL geht es am 12. Jänner wieder weiter.

Judo: Asvö-Turnier in Feldkirchen, Klassensieger: Leon Fischer (Judo Feldkirchen), Adrian Liesinger (Judo Feldkirchen), Alex Pollini (JV St. Leonhard), Philipp Strugger (JV St. Leonhard), Matthias Lubach (Judo Feldkirchen), Raphael Plieschnegger (Judo Feldkirchen), Michael Kramer (Judo Feldkirchen), Damian Letter (JV St. Leonhard), Christian Unterrieder (Judo Feldkirchen), Hannah Pertl (JV Gurktal), Katharina Hauptmann (JC SV Treffen), Lucie Lück (Judo Feldkirchen).



Eisstocksport: Landesmeisterschaften (Althofen): Zwischenliga: Gr. Rot: 1. EV Stein im Jauntal (Karl Fister, Johann Hrowath, Horst Miklautz, Stefan Jäger) 15/1,9, 2. Dellacher SV 15/1,8, 3. SC Kreuzbergl 15/1,5, Gr. Blau: 1. STSV Casino Velden (Harald Weyerer, Erwin Kramer, Oswald Opriessnig, Mathias Pragaschnig, Hermann Frankl) 16, 2. GSC Liebenfels III 14/2,6, 3. EK Deurotherm Feldkirchen II 14/2,2, diese sechs Teams steigen in die Unterliga (20. Jänner/Wolfsberg) auf. Jugend U 16: 1. GSC Liebenfels (Lara Lerchbaumer, Jonas Pirker, Michaelu. Simon Regenfelder) 8, 2. EV Rottendorf/Seiwald 3, 3. EV Oberglan 1. Askö Meisterschaften (Völkermarkt): Landesliga A: 1. EV Finkenstein (Binter, Samonig, Pinterics, Zelloth)18, 2. VAS/Ladler 15, 3. SV Askö Villach 14, 4. EV Edelweiss Klagenfurt 13/1,9, 5. EV Pagitz Unterferlach 13/1,4, Finkenstein und VAS haben sich für die Bundesmeisterschaften qualifiziert, Landesliga B (vier Aufsteiger in Landesliga A): 1. EV Edelweiss II 17/2,1, 2. Askö ER St. Ulrich/Lav. 17/1,8, 3. EV Selpritsch 15, 4. EV Ebenthal I 14.