BASKETBALL

Der Samstag hat es für die Kärntner Zweitligisten in sich. Die Wörthersee Piraten empfangen in Runde vier den Meister. Jennersdorf/Güssing ist zu Gast in St. Peter (18 Uhr). Die Klagenfurter sind nach zwei Niederlagen aus drei Spielen Außenseiter. „Wir müssen uns defensiv auf jeden Fall steigern. Offensiv funktioniert unser System schon sehr gut, wir kassieren aber einfach zu viele Körbe“, sagt Pirat Jan Michel. Zeitgleich ist KOS beim Zwangsabsteiger in Fürstenfeld zu Gast. Die Steirer erhielten vor der Saison keine Erstliga-Lizenz mehr, befinden sich in Liga zwei gerade im Neuaufbau. KOS ging zuletzt gegen Mistelbach unter. „Wir müssen uns taktisch, technisch und konditionell verbessern“, zeigt sich Sportchef Stefan Hribar selbstkritisch.

FLOORBALL

Im Damen-Floorball gibt es neue Führungspersonen. Das U19-Nationalteam bekommt nach der neuerlichen Qualifikation für die WM 2020 in Schweden mit dem Villacher Michael Obkircher einen eigenen Manger. Die neu gegründete internationale Damenliga (WFL) bekommt mit VSV-Torhüter Timmo Taurer auch einen Manager. Er ist bereits Sportvorstand und Vizepräsident des Verbandes. Die Villacher Damen bestreiten in Spielgemeinschaft mit Innsbruck zudem in der WFL am Samstag (17 Uhr) ihr erstes Heimspiel. Die slowenischen Liganeulinge von Polanska Banda sind in St. Martin zu Gast.



Der VSV verlor das Topspiel gegen Wien zuhause spektakulär mit 7:9. Die Partie war bis zum Ende völlig offen, nach 53 Minuten stand es nach einigen Führungswechseln 7:7. Ein Doppelpack vom Villacher Jakob Mayer, der insgesamt viermal traf und klar Mann des Spiels war, ebnete den Wienern am Schluss aber den Weg zum Sieg.



Der KAC bezog in Budapest bei Dunai Krokodilok mit 6:7 die unglücklichste Niederlage der Saison. Nach Toren von Andreas Pfeifer (2), Luca Wurmitzer, Christoph Platzer, Pascual Fina und Florian Hreniuk führte man nach 44 Minuten 6:4. Eine Sekunde vor Schluss setzte es den siebenten Gegentreffer.

RADSPORT

Stephan Rabitsch hat das letzte Rennen der Rad-Bundesliga in Klein-Engersdorf gewonnen. Der Kärntner im Felbermayr-Dress gewann das Rundstreckenrennen über 77,5 Kilometer überlegen vor Max Kuen (Team Vorarlberg) und Daniel Auer (Team Maloja Pushbikers). Schon vor dem letzten Rennen war Rabitsch als Gesamtsieger der Bundesliga 2019 festgestanden.

HANDBALL

Den Ferlach/Feldkirchen-Damen gelang gestern in der vierten Runde der WHA (Women Handball Liga) beinahe gegen Tabellenführer Perchtoldsdorf die große Sensation nach einer sensationellen Aufholjagd. Bereits mit 19:26 zurückliegend, kämpften sich die Kärntner Aufsteigerinnen zurück in Spiel, führten sogar bis eineinhalb Minuten vor Schluss mit 30:29, doch aufgrund zweier Sieben-Meter-Treffer der Gegnerinnen hieß es am Ende 30:31. Kapitänin Anna Kavalar und Patricia Akalovic trafen für Ferlach jeweils sieben Mal.

WILDWASSERKANU

Den tollen Rahmen des Alpe-Adria-Kanuslaloms auf der Gurk nutzte Sportreferent Landeshauptmann Peter Kaiser, um Kärntens erfolgreiche Athleten nach ihren herausragenden Leistungen zu ehren. Darunter Nadine Weratschnig, die WM-Dritte von Spanien , Felix Oschmautz, der wie Weratschnig das Olympiaticket holte, Antonia Oschmautz, Valentina Dreier, Nina Weratschnig sowie Mario Leitner.

LEICHTATHLETIK

Klassensieger des KidsCups in Wolfsberg: Mädchen: U14: Elisabeth Golger (LAC-Klagenfurt). U12: Sonja Schustereder (LC-Villach). U10: Nadja Fixl (VST-Laas-Völkermarkt). U8: Johanna Vormaier (LAC-Wolfsberg). Burschen U14: Marco Tiefenbacher (LAC-Klagenfurt). U12: Lukas Obertschider (Union Raika Lienz). U10: Johannes Novak (LAC-Klagenfurt). U8: Daniel Wind (KLC).

STOCKSPORT

Sportunion Bundesmeisterschaften (Gössendorf/St.): 1. ESV Union Passail (St.) 22/3,5, 2. GSC Liebenfels I 22/2,6, 3. ESV Hausmannstätten (St.) 16/1,7, 4. SU St. Peter a. Wimberg (OÖ) 16/1,1, 5. GSC Liebenfels II 15. Bezirksmeisterschaften: Klagenfurt (LLZ Wörthersee): 1. EV Freudenberg 16, 2. WSG Kestag Ferlach 12/1,58, 3. ER Dollich 12/1,55, 4. EV Ratzendorf 12/1,2, 5. STSV Wabelsorf II 10/1,6, 6. Post SV Kärnten 10/1,2. Kärntner Oberland (Dellach/Drau): Endstand: 1. ER Semslach 23 : 3, 2. ESV Seiwald Spittal II, 3. ER Askö Gmünd 21 : 7, 4. Askö EV Möllbrücke, 5. Dellacher Sportverein 19 : 3, 6. SV Berg/Drau. Feldkirchen (Senioren/LLZ Klagenfurt/Wörthersee): Endstand: 1. EV Rottendorf/Seiwald 29:7, 2. ESV Wachsenberg, 3. EV Glanhofen/Lach I 30:3, 4. ESV Feldkirchen II, 5. EK Deurotherm Feldkirchen 24:5, 6. EV St. Ruprecht Wölfe II. Schulmeisterschaft (Kärntner Caritasverband/LLZ Klagenfurt): Endstand: 1. Klasse 2 SD 6:5, 2. 3 FB, 3. 1 AHLW-2 8:3, 4. 1 BHLW-1, 5. 2 AHLW 11:3, 6. 1 BHLW-2.

TISCHTENNIS

2. Spielrunde der Ktn. Mannschaftsmeisterschaft: SV Seeboden 1 - DSG Velden 1 2 : 6, KAC 1 - Köttmannsdorf 1 5 : 5, Leppen 1 - SCO/St. Urban 2 5 : 5, ASKÖ Landskron 2 - ASKÖ Landskron 1 0 : 7, Völkermarkt 1 - SPG WOBE/HEGE 2 : 6, SCO/St. Urban 1 gegen SG LAVA-VÖLM 7 : 0.