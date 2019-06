Facebook

Segeln

Bei besten Bedingungen und Starkwind bis zu 35 Knoten (61 km/h) segelte die Klagenfurterin Rosa Donner (KSVL) in Neusiedl am See zu zwei Qualifikationssiegen in der 420er-Klasse. Bei sieben Wettfahrten gewann sie den U17-Bewerb, was zur Teilnahme an der Europa- und Weltmeisterschaft berechtigt. In der Regatta holten sie den dritten Platz. Gemeinsam mit Vorschoter Sebastian Slivon geht es zuerst zur WM nach Vilamoura (POR) und dann zur EM nach Vilagarcia de Arousa (ESP).

Auch KYCO-Athlet Markus Rupp holte in der Laser-Kategorie einen Podestplatz. Er segelte mit zwei Wettfahrtsiegen auf Rang zwei.

Bergrennen

Auf Anhieb schnell zu sein, scheint eine der Stärken von Hermann Waldy junior zu sein. Das Bergrennen Gasen-Strassegg zählte zum ersten Mal zur österreichischen Meisterschaft zählte, daher wurde der Parcours auch auf 3,4 Kilometer verlängert, für alle folglich Neuland. Der Kärntner sprintete aber gleich in seinem ersten Lauf in 1:26,730 die steilen Rampen im Almenland hinauf - der Grundstein zum Gesamtsieg war damit gelegt. Sein großer Widersacher, der Niederösterreicher Karl Schagerl in seinem VW Golf Rallye R, verbesserte die Waldy-Zeit zwar noch einmal, am Gesamterfolg des Kärntners war aber nicht mehr zu rütteln. Gerald Glinzner holte sich der Gesamtsieg bei den Historischen und komplettierte so den durchschlagenden Kärntner Erfolg.

Radsport

Die Tiroler Radfahrer haben die Marathon-Klassiker in Osttirol dominiert. Der erst 22-jährige Pfaffenhofener Philipp Handl bestritt vor genau zehn Jahren mit der Dolomitenradrundfahrt seinen ersten Marathon, nun gewann er die sechste Auflage des SuperGiroDolomiti. Und der Osttiroler Simon Schupfer setzte sich klar bei der Dolomitenradrundfahrt durch. Er ließ Ex-Profi Johnny Hoogerland (NL) eine Minute hinter sich.



Tennis

Beim internationalen Senioren-Turnier in Pörtschach siegten Gerhard Thaler und Helmut Fagel im Doppel-Bewerb 70+. Im Finale wurde die Nummer drei der Welt, das Duo Ramirez (ESP)/Höfling (AUT) mit 6:7, 6:2, 11:9 bezwungen.

Rugby

Die Anexia Tigers holten bei der Premiere der Xs-Meisterschaften (zehn gegen zehn Spieler) den dritten Platz von acht Teams. Geschlagen wurden dabei Breclav (14:10) und Krems (32:7). Man landete nur hinter Rugby Oberösterreich und Leoben.

Fechten

Chiara Gröss (SZTK) holte bei den österreichischen Meisterschaften in Linz im Florett-Bewerb der Kadettinnen Silber.

WILDWASSERKANU

Beim Weltcup auf der Vezere im französischen Treignac holten die Kärntner Gerhard Schmid und Valentina Dreier im Klassik-Bewerb die Plätze sieben und neun. „Wir hatten wenige Trainingstage, können mit dem Ergebnis zufrieden sein“, so Schmid. Tags darauf qualifizierten sich im Sprint beide Athleten für das Finale der besten 15. Dreier holte Rang 11, Schmid wurde Achter. "Gute Läufe auf schwierigen Terrain. Zudem gelang mir im Sprint schon länger kein Top-Ten-Platz mehr", so Schmid. Weiters folgen drei Bewerbe der nationalen Meisterschaft, ehe die Europameisterschaft in Szene geht.

Schmid war zufrieden Foto © KK

AMERICAN FOOTBALL

Nichts zu holen gab es im letzten Heimspiel der Saison für die Carinthian Lions. In der Division I verloren die Klagenfurter daheim gegen die voll auf Play-off-Kurs befindlichen Salzburg Bulls mit 7:25. Den Jahresabschluss bildet das Gastspiel in Telfs in zwei Wochen.

KANU

Noah Wilhelmer sicherte sich bei schwierigen Bedingungen auf der Möll den Askö-Schüler-Bundesmeistertitel im Wildwasser-Slalom. Dazu gewann er im Sprint und in der Regatta. Bei den Jugendlichen triumphierte Sarah Wilhelmer in der Regatta.

REITEN

1. Teilbewerb der Mölltal-Trophy im Springreiten, Klassensieger: Evelyn Haslauer, Katharina Mitterberger, Franziska Wegscheider, Denise Regenfelder und Elisa Mitterling. Springer über 105 cm: Magdalena Wallner-Unterkircher. Weitere Klassensieger: Kerstin Beier, Irina Kandutsch. Sarah Strauss, Elisabeth Zenkl, Simone Stenitzer, Andrea Koller, Alexandra Himmer und Sabrina Krassnitzer.

STOCKSPORT

Staatsliga: Gruppe A: EK Deurotherm Feldkirchen – Köflach Stadt (St.) 8:2 (55:59); Geretsberg (S) – Fresing (St.) 4:6; (58:62), Tabelle: 1. Fresing 11 (38:22), 2. Franking Geretsberg 5 (29:31), 3. Köflach Stadt 5 (29:31), 4. Feldkirchen 3 (23:37). Gruppe C: Natternbach (OÖ) – EV Rottendorf/Seiwald 2:8 (53:69); Leitersdorf (St.) – Strasswalchen (S) 7:3 (78:57). Tabelle: 1. Strasswalchen 10 (40:20), 2. Rottendorf 6 (31:29), 3. Leitersdorf 6 (30:30).



Österreichische Meisterschaften: U19 (weibl./St. Valentin/OÖ): 1. LV Kärnten (Anja Salbrechter, Lara Lerchbaumer, Julia u. Katharina Omelko) 16, 2. LV Tirol 10, 3. ESV Hausmannstätten (St.) 8. U23 (St. Valentin/OÖ): 1. Wenigzell (St.) 16/2,0, 2. LV NÖ 16/1,6, 3. LV Bgl. 16/1,0, 4. GSC Liebenfels (Michael Regenfelder, Moritz Kampl, Emanuel u. Bettina Rauscher) 12.



Karl Singer Cup (ER St. Peter Honeywell/BaLu/LLZ Klagenfurt): Gruppe A: 1. GSC Liebenfels (Dörflinger, Flaschberger, Michael Regenfelder sen. u. jun.) 17, 2. SG St. Stefan/Glantal Liebenfels 16, 3. EV Kl. St. Veit 14. Gruppe B: 1. EV Ebenthal (Matschnig, Kilzer, Kuess, Maurer) 15, 2. EV Seigbichl 14, 3. ESV Wiener Neudorf (W) 13, Gruppe C: 1. EV Ossiach (Lampert, Wedl, Prugger, Untermoser) 16, 2. Post SV Kärnten 14, 3. VAS/Ladler Mix 12. Finale: 1. Liebenfels 4, 2. Ossiach 2, 3. Ebenthal 0.

SV Askö Lendorf (Möllbrücke) Endstand: 1. EV Edelweiss (Striedner, Grafenauer, Steinbacher, Pichler) 15:13, 2. WSG Radenthein, 3. SG Feffernitz/Kellerberg, 19:19, 4. SV Arriach, 5. HSV Spittal 15:10.

ROLLHOCKEY

Der RHC Villach hat in der österreichischen Meisterschaft das erklärte Ziel Rang drei erreicht. Beim Grunddurchgangs-Turnier in der heimischen Ballspielhalle Lind wurde Dornbirn II klar mit 6:2 im letzten Spiel besiegt. David Huber, der auch für den VSV Floorball spielt, avancierte mit einem Hattrick zum Matchwinner. Weiters trafen Manuel Parfant, Daniel Friedrich und der deutsche Legionär Martin Schmahl. Gegen die in der Schweiz spielenden Teams vom RHC Dornbirn und RHC Wolfurt gab es die erwarteten Niederlagen. Beim 3:7 gegen Dornbirn traf Huber auch doppelt, Parfant einmal. Lukas Friedrich erzielte beim 1:8 gegen Wolfurt den Ehrentreffer. Während die Draustädter den letzten Podestplatz holten, werden Dornbirn I und Wolfurt in Vorarlberg das Finale austragen.

FLOORBALL

Der VSV Unihockey hat den KAC im U19-Finale erstmals nach drei Rotjacken-Titeln vom Thron gestürzt. Nach einem 4:4 nach regulärer Spielzeit traf nur Bundesliga-Crack Niklas Felsberger im Penaltyschießen und holte den Titel nach Villach. Der FBV Klagenfurt konnte derweil die "Austrian Open" in Innsbruck gewinnen. Die Klagenfurter gewannen die "Mixed"-Kategorie beim österreichweiten Kleinfeldturnier.