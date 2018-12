Facebook

Basketball. Zum Rückrundenstart der 2. Bundesliga fertigten die Draustädter personell veränderte aber chancenlose Piraten 111:71 ab. Bei den Hausherren waren mit Christoph Gspandl, vergangene Spielzeit in Villach auf Korbjagd, und Urgestein Selmir Husanovic (40) zwei Rückkehrer mit an Bord. Mit Elvis Keric fehlte aber der Topscorer.

Bei KOS feierte Trainersohn Marin Sliskovic, der die Hinrunde bei den Raiders verbracht hatte, in Jennersdorf sein Comeback in grün-weiß. Ohne Kapitän Andi Smrtnik, „Big Man“ Lovro Fizuleto“ und Spielmacher Jan Razdevsek konnte man die klare 68:91-Schlappe beim Vizemeister aber nicht verhindern.

Handball. Die nächste Niederlage setzte es für Ferlach in der HLA. Lange war die Partie in Leoben offen und heiß umkämpft. Zur Pause stand es 18:18. Am Ende setzten sich die Steirer daheim mit 33:30 durch.

Volleyball. Schlusslicht VBK Klagenfurt hat in der Austrian Volley League das Kellerduell gegen Weiz unglücklich verloren. Die Wörthersee Löwen führten bereits mit 2:0 in Sätzen. Den Vorsprung hatten sie sich mit 25:23, 25:22 auch hart erkämpft. Danach riss der Faden aber. Als Satz Nummer vier auch noch hauchdünn mit 24:26 an die Steirer ging, waren die Hausherren gebrochen. Den Entscheidungssatz gab man deutlich mit 6:15 ab, verlor mit 2:3. Die Wildcats hatten in der Damen-AVL ebenfalls nichts zu lachen. Die Klagenfurterinnen verloren bei Sokol/Post in Wien mit 1:3. Satz Nummer drei konnte man mit 25:22 für sich entscheiden.

Floorball. Der VSV feierte mit 8:3 den erwartet klaren Favoritensieg gegen Leoben. Christoph Steiner (2), Helmut Koloini, Stefan Santner, Thomas Seebacher, Joe Leurer, Niklas Felsberger und Niklas Fechtig trafen für den VSV. Unglücklich verlor der KAC die Finalneuauflage bei Meister Wien. Die Rotjacken führten durch Tore von Christoph Haimburger (2), Franz Niederleitner und Florian Weinberger schon 4:2, der WFV rettete sich aber in die Verlängerung. Exakt eine Sekunde vor Ende hagelte es den Gegentreffer zum 4:5.

Billard. Albin Ouschan hat die 9-Ball-Billard-Weltmeisterschaft der Herren in Doha (Katar) auf dem fünften Platz beendet. Der Kärntner musste sich im Viertelfinale dem Deutschen Joshua Filler mit 6:11 geschlagen geben. "Das Viertelfinale war mein Minimalziel bei der WM. Letztlich muss ich damit sehr zufrieden sein", sagte Ouschan, der die Saison 2019 Mitte Jänner in China startet.

Snowboard Cross. In Cervinia (ITA) erreichten die Hanno Douschan und Luca Hämmerle die Ränge elf und sieben – Douschan ist im Semifinale zu nahe an ein Netzt gekommen und gestürzt. Der Kärntner blieb aber unverletzt. „Ich glaube, ohne Sturz hätte ich wieder in das große Finale fahren und dort um die Podestplätze kämpfen können“, sagt der 29-Jährige.