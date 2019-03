Facebook

Basketball. Mit einem 92:76-Auswärtssieg bei KOS gewannen die Panaceo Raiders Villach das letzte Grunddurchgangs-Match der Saison. Damit trifft man als Tabellendritter im Viertelfinale auf Mistelbach. Die Niederösterreicher haben ihrerseits den Wörthersee Piraten einen Dämpfer versetzt. Vor der Play-off-Serie gegen Grunddurchgangssieger Mattersburg verloren die Klagenfurter 55:75. KOS kämpft im Play-down gegen den Abstieg.

Floorball. Der VSV hat die Chance auf den Titel in der IFL liegen gelassen. Beim Favorit, Grunddurchgangssieger Skofja Loka, kämpften die Blau-Weißen zwar hart, verloren am Ende aber mit 4:6. Und das obwohl man ein 0:3 zwischenzeitlich aufholen konnte. Die VSV-Torschützen waren Fechtig (2), Kanduth und Schmid. Das nationale Halbfinale beginnt kommenden Samstag in Villach. Der VSV empfängt den KAC zum Start der "Best-of-three"-Serie. Im Finale trifft der Sieger voraussichtlich auf Wien.

Volleyball. SK Aich/Dob zeigte gestern in der vorletzten Runde des Grunddurchgangs gegen Waldviertel wer die aktuelle Nummer eins in der Herren Volleyballliga ist. Die Bleiburger gewannen gegen die Niederösterreicher klar mit 3:0 in Sätzen. Kommende Woche wird es für Landfahrer und Co. beim Mevza-Final-Four in der Jufa-Arena ernst. Die favorisierten Wildcats müssen heute (17) auswärts in der Hoffnungsrunde gegen die SG Bisamberg/Hollabrunn ran.

Fußball-Ergebnisse. Testspiele: Landskron - St. Jakob/R. 0:2 (0:1), Treibach - Murau 2:2 (0:1), Wölfnitz - HSV 4:0 (0:0), Gmünd - Penk 3:1 (2:1), Kraig - Treibach 1:2 (1:1), Mittlern - St. Michael/Bl. 1:2 (1:1), Rückersdorf - Eisenkappel 1:1 (0:0), Irschen - Seeboden 3:3 (2:2), Sele/Zell - Kühnsdorf 2:5 (0:3), Greifenburg - Stockenboi 4:2 (2:0), Eitweg - Gallizien 0:6 (0:3), Gurnitz - Viktring 7: 0 (4:0), ASK - Donau 1:1 (1:1), St. Stefan - Grafenstein 3:1 (1:0), Globasnitz - Bodensdorf 2:5 (2:2), Oberglan - Weitensfeld 4:0 (3:0), Baldramsdorf - Obermillstatt 6:0 (3:0), Lurnfeld - Baldramsdorf 0:3 (0:1), SAK Am. - Tainach 3:0 (2.0), Spittal 1b - Spittal U17 0:0, Faakersee - Techelsberg/Köstenberg 0:0, Reichenau - KLeinkirchheim 5:0 (3:0), Dölsach - Oberlienz 3:1 (1:0), Sörg - Launsdorf 1:2 (0:1), Oberes Mölltal - Mölltal1:3 (0:2), DSG Ferlach - Velden 1:4 (1:0), Treffen - Ma. Gail 0:9 (0:6), St. Urban - Himmelberg 3:1 (0:0), Friesach - Straßburg 1:4 (1:3).

Futsal. Ein Sieg mit zwei Toren Unterschied wäre für Futsal Klagenfurt nötig gewesen, um das Duell um Platz drei gegen Stella Rossa für sich zu entscheiden. Das 5:5 reichte am Ende nicht. „Es wäre möglich gewesen“, bilanzierte Trainer Marko Petricevic. Sein Team lag 0:3 zurück, führte 4:3 und 5:4. „Am Ende ließ bei unseren angeschlagenen Spielern die Kraft nach.“ Dennoch war Petricevic zufrieden: „Wir haben unser Saisonziel, den Play-off-Einzug, erreicht.“

Handball. Drittes Spiel, dritter Sieg – der SC Kelag Ferlach ist in der Quali-Runde der Spusu-Liga das Team der Stunde. Die Rosentaler gewinnen in Linz mit 29:28 (13:15), sind nun Zweiter und haben den Play-off-Platz mit vier Punkten Vorsprung auf Leoben abgesichert!

Schlafraum.at/HCK kommt hingegen nicht in die Gänge. Im Unteren Play-off der Spusu Challenge Liga verlieren die Klagenfurter daheim gegen Schlusslicht Atzgersdorf 24:32 (12:9) und tragen nun die rote Laterne.

Tabellenführer SG Ferlach/Feldkirchen bleibt in der Damen-Bundesliga auch im letzten Spiel des Grunddurchgangs ungeschlagen: 43:33 (22:17) bei Landhaus.

Ferlacher Jubel nach dem 29:28 in Linz Foto © KK

Volleyball. Zum 14. Mal in Folge mussten die Wörther-See-Löwen in der Volley League Men als Verlierer vom Platz. Die Klagenfurter unterlagen bei Tabellennachbarn Weiz mit 1:3 (-20, 23, -18, -14).

Die ATSC Wildcats schlossen den Grunddurchgang in der Volley League Women mit einem Sieg ab. Das Team von Trainer Helmut Voggenberger gewann in Hartberg 3:0 (17, 23, 27). Top in Form die Bajic-Schwestern Ana (20 Punkte) und Nikolina (14).