BASKETBALL

Nach vier Jahren bei den Raiders Villach kehrt der slowenische Forward Ales Primc nach Nicht-Lizensierung des Meisters von 2017 für die 2. Bundesliga zu KOS Klagenfurt zurück. Der 40-jährige 2,01-Meter-Hüne gilt als hervorragender Dreierschütze.



MOUNTAINBIKE

Bei der Jugend EM in MTB holte die Rudenerin Katharina Sadnik im Eliminator Bewerb die Silbermedaille. Die Kärntnerin konnte alle ihre Vorläufe souverän gewinnen und im Finale kollidierte sie beim Start mit einer Konkurrentin was ihr Gold kostete. Bronze geht an Fiona Klien aus Österreich.



SPRINGREITEN

Österreichs Para-Equipe sorgt am Mittwoch für erste Jubelmeldungen von der Europameisterschaft aus Rotterdam: Pepo Puch holt EM-Gold in Grade 2 und Heeressportlerin Julia Sciancalepore zieht erstmals bei einem Championat ins Kür-Finale der Top-8 ein. Die Kärntnerin, die in Grade 2 als letzte von 17 Duos mit ihrem siebenjährigen Hannoveraner Heinrich IV ins EM-Viereck einreiten musste, scorte 70,071 Prozent, belegte Rang 8 und ist damit im Kür-Finale am Sonntag mit von der Partie. „Ich freu mich so, dass wir es endlich bei einem Championat in die Kür geschafft haben.



FLOORBALL

Österreichs Herren-Nationalteam kennt seine Gegner für die Qualifikation zur WM 2020. Die rot-weiß-rote Mannschaft muss in Lettland gegen den Gastgeber (Platz 8 in der Weltrangliste), Deutschland (5) und Frankreich (32) antreten. Trainer des Weltranglisten-24., der Villacher Harald Felsberger, über die Auslosung: „Es hilft nichts, es wird sehr schwer. Wir bekommen damit die Rechnung für das schlechte Abschneiden in der letzten Quali.“ Langfristig will man sich in Richtung Rang zehn vorarbeiten.



MOUNTAINBIKE

Nach einmal Bronze und zweimal Silber holte sich Yana Dobnig nun zum ersten Mal den Staatsmeistertitel im Mountainbike Enduro. Nach vier der sechs Etappen hatte sie schon 25 Sekunden Vorsprung aufs Verfolgerinnenfeld, womit ihr nach 178 Höhenmetern am Ende Gold nicht mehr zu nehmen war. Bei den Herren konnte Matthias Stonig (Scott Sports Austria) die Silbermedaille holen. Auf den ersten Platz fehlten ihm 20 Sekunden.Corina Druml aus Hermagor wurde indes für das Nationalteam bei den Weltmeisterschaften im Cross Country von 28. August bis 1. September in Kanada einberufen. Druml wird Österreich in der Kategorie U23 gemeinsam mit der letztjährigen Doppelweltmeisterin Laura Stigger und Lisa Pasteiner vertreten.

REITEN

Alexander Esser (RC Panaceo) belegte beim Auftakt des nationalen Spring-Turnieres in Seefeld (Tirol) Rang drei im Bewerb über 135 cm.

Sarah Messner gewann mit ihrer Stute „Chiara“ beim nationalen Springturnier am Stiegerhof die Hauptbewerbe über 125 und 130 cm. Weitere Klassensieger: Jannik Domaingo, Anastasia Grutschnig, Romana Leopold, Sonja Plautz, Anna Neuhuber, Petra Mylius, Elisabeth Brunner, Julius Zettl, Dieter Sommerhuber, Julia Hantke, Theresa Kröll.

STOCKSPORT

ESV Feldkirchen (LLZ Klagenfurt/Wörthersee): Gr. A: 1. ER St. Peter Honeywell/BaLu (Wolfgang Erker, Robert Ressenig, Gerhard Wallner, Robert Wetl) 16/3,6, 2. GSC Liebenfels 16/3,3, 3. EV Edelweiss Klagenfurt 13, Gr. B: 1. VAS (Ingo Stelzer, Thomas Stocklauser, Dietmar Politschnig, Reinhold Ortner) 14, 2. Eisfüchse Schlatten 12, 3. Askö Villach 10, Gr. C: 1. ESV Wachsenberg (Walter Buxbaumer, Martin Holdernig, Manfred Azola, Rupert Wernig) 14, 2. EV Zammelsberg 12, 3. Weißenbacher Eisvögel Mixed 10.

Stockschützen Steinfeld: 1. EC Dellach/Drau (Florian Trunk, Horst Ritscher, Manfred Oberhammer, Josef Bedöcs) 25, 2. SG Kellerberg/Feffernitz 23, 3. EV Möllbrücke 20/1,3, 4. Dellacher SV 20/1,1, 5. SV Obermillstatt/Ladler 17.

ER Raiffeisen Bad Kleinkirchheim (Radenthein): Gr. A: 1. EV Edelweiss Klagenfurt (Wilfried Steinbacher, Karl Grafenauer, Otto u. Mario Pichler) 15/2,5, 2. EV Möllbrücke 15/1,5, 3. WSG Raiffeisen Radenthein 13, Gr. B: 1. Eisfüchse Schlatten (Kometter, Pirker, Diesinger, Wallner) 14/1,7, 2. EV Waldsiedlung 14/1,4, 3. ESV Seiwald Spittal 11, Finale. 1. Schlatten : Edelweiss 13 : 9, 3. Möllbrücke: Waldsiedlung 29 : 5.