Billard. Albin Ouschan hat die 9-Ball-Billard-Weltmeisterschaft der Herren in Doha (Katar) auf dem fünften Platz beendet. Der Kärntner musste sich im Viertelfinale dem Deutschen Joshua Filler mit 6:11 geschlagen geben. "Das Viertelfinale war mein Minimalziel bei der WM. Letztlich muss ich damit sehr zufrieden sein", sagte Ouschan, der die Saison 2019 Mitte Jänner in China startet.

Snowboard-Cross. Auch für die Snowboard-Crosser beginnt nun in Cervinia der Weltcup-Winter. Und bereits beim ersten Rennen geht es für den Kärntner Hanno Douschan um eine Fahrkarte zur WM in Solitude (USA). Die beiden Rennen in Cervinia sind die einzigen vor der Titelentscheidung am 1. Februar. Ein Fixleiberl hat noch keiner.

Biathlon. Daniel Mesotitsch kämpft weiter um den Anschluss. Und auch Dunja Zdouc wird beim kommenden Biathlon-Weltcup in Nove Mesto (Tschechien) fehlen. Am Donnerstag geht’s mit dem Sprint los. Und neben der Verfolgung auch steht heuer auch erstmals eine Massenstart-Bewerb auf dem Programm. Mit dabei ist wieder Julian Eberhard. Die zweite Garde der Skijäger misst sich derzeit beim IBU-Cup in Obertilliach. Insgesamt finden sechs Konkurrenzen (Einzel-Super-Sprint, Sprint) statt.

Basketball: Eine Woche nach dem 87:76-Heimsieg der Panaceo Raiders Villach gegen die Wörthersee Piraten treffen sich beide Teams am Samstag in Klagenfurt St. Peter (18 Uhr) zum Rückrundenstart wieder. Während die Piraten an ihrer starken zweiten Hälfte in Villach anknüpfen wollen, sind die Raiders gewarnt. „Sie spielen daheim, es wird sicher um einiges härter“, sagt Trainer Rok Zupan. Es ist das dritte Kärntner Derby in Serie, vor zwei Wochen hatten die Raiders daheim mit KOS das Vergnügen. Nach der 53:104-Klatsche daheim gegen Jennersdorf ist KOS im Burgenland zeitgleich um Schadensbegrenzung bemüht. Danach herrscht bis 5. Jänner Weihnachtspause.

Floorball: In der IFL kommt es am Samstag zur österreichischen Final-Neuauflage. Meister Wien empfängt Vizemeister KAC in Hietzing. Der WFV ist als IFL-Zweiter gegen den Vorletzten aus Klagenfurt Favorit. Haushoch favorisiert ist derweil der VSV, der zuletzt bei Schlusslicht Borovnica überraschend 6:10 verlor. Die Villacher empfangen den Zweiten der Österreich2-Gruppe, Leoben in St. Martin (17 Uhr). Dann folgt die Winterpause bis Mitte Jänner.

Kärntner Sportlerwahl. Zwei klare Favoriten gibt es für die Wahl zum „Kärntner Sportler des Jahres“: Snowboard-Olympiasiegerin Anna Gasser und Super-G-Olympiasieger Matthias Mayer. Die Mitglieder des „Sportpresseklubs Kärnten“ haben gewählt. Wer die großen Trophäen erhält, wird bei der „Nacht des Sports“ am Samstag, 22. Dezember, im Casineum Velden verraten. Nominiert sind (in alphabetischer Reihenfolge): Damen: Anna Gasser, Vanessa Herzog, Sarah Lagger, Lisa Leitner, Magdalena Lobnig, Jasmin Ouschan, Lisa Perterer, Sabine Schöffmann, Katharina Truppe, Nadine Weratschnig. Herren: Guido Burgstaller, Max Franz, Michael Grabner, Kevin Haselsberger, Martin Hinteregger, Matthias Mayer, Albin Ouschan,Alex Payer, Markus Ragger, Marco Schwarz.