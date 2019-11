Facebook

HANDBALL

In der Spusu-Liga setzte es für den SC Ferlach die dritte Saisonniederlage. Die Mannschaft von Trainer Sinisa Markota lag beim HSG Graz bereits zur Pause deutlich mit 14:21 zurück und schaffte auch nach dem Seitenwechsel keine Kehrtwende. Am Ende mussten sich die Büchsenmacher mit 31:36 geschlagen geben. Daran konnte auch Kapitän Dean Pomorisac, der mit fünf Toren ein erfolgreiches Comeback nach seiner Verletzung feierte, nichts ändern.

VOLLEYBALL

Keine Blöße gaben sich die Damen der Klagenfurter Wildcats daheim gegen Eisenerz/Trofaiach. Die Mannschaft von Trainer Helmut Voggenberger setzte sich im sechsten Spiel der heurigen Saison gegen die Steirerinnen mit 3:0 (25:15, 26:24, 25:18) durch.

Im Gegensatz zu den Kärntnerinnen musste sich VBK Wörther-See-Löwen Klagenfurt in der sechsten Runde der DenizBank Volley League der Herren vor heimischer Kulisse gegen Ried relativ deutlich mit 1:3 (16:25, 25:23, 15:25, 15:25) geschlagen geben. Durchatmen ist allerdings nicht drinnen. Auf die Löwen wartet bereits heute (Sportpark, 18.30 Uhr) eine richtige Mammutaufgabe, denn die Klagenfurter empfangen im Kärntner Derby Meister SK Zadruga Aich/Dob. Die Bleiburger führen aktuell die Tabelle ganz deutlich vor Waldviertel an und zwar mit einem Punktemaximum nach sieben Spielen.

FLOORBALL

Der KAC machte im zweiten Match der IFL-Saison gegen Wien eine viel bessere Figur. Die Rotjacken, die das Spiel in Wien mit 0:9 verloren hatten, mussten sich knapp mit 5:7 geschlagen geben. Christoph Platzer und Peter Mack schnürten je einen Doppelpack, Florian Weinberger traf einmal. Mann des Spiels war der Villacher WFV-Stürmer Michael Seiser mit zwei Toren und einem Assist. Weiter geht es für Kärntens Floorballer erst wieder am 16. November.

TISCHTENNIS

Die Tischtennis-Damen von TTC Villach haben im dritten Spiel der ChampionsLeague-Gruppe B die zweite Niederlage erlitten. Im Heimspiel gegen TT St. Quentin mussten sich die Kärntnerinnen wie schon im Auswärtsspiel mit 1:3 geschlagen geben. Für den Punkt sorgte Liu Yuan. Den bisher einzigen Sieg gab es gegen Cartagena.

BASKETBALL

Der Tabellenführer aus Dornbirn war für KOS eine Nummer zu groß. Die Klagenfurter verloren daheim mit 61:94. Zeitgleich mussten die Wörthersee Piraten bei Absteiger Fürstenfeld eine 61:78-Niederlage einstecken. Bereits am Sonntag geht es in der 2. Bundesliga schon weiter. KOS gastiert bei Aufsteiger Raiders Tirol, die Piraten empfangen Tabellennachbar Salzburg in der Sporthalle St. Peter (17 Uhr).

SCHWIMMEN

Zum Saisonstart konnten die Athleten des Schwimmvereins Wörthersee bei den Askö Bundesmeisterschaften in Linz überzeugen. 20 Mal Gold, 22 Mal Silber und 24 Mal Bronze so die sehenswerte Medaillenbilanz der SVWö-Schwimmertruppe. „Wir sind mit allen Leistungen hochzufrieden. Insbesondere die Leistungen von David Birchbauer, Max Grün, Jonas Hölbling und dem neunjährigen Federico Kassl sind hervorzuheben“, so die Coaches Bianka Pörtsch und Manuel Rom.

LEICHTATHLETIK

Ordentlich aufgezeigt haben die LAC-Klagenfurt-Läufer beim Casinolauf in Velden. Die LAC-Talente holten sich gleich drei Siege. Leo Kury gewann in der Klasse U6, Maya Repitsch setzte in der Klasse U8 ihre Siegesserie weiter fort und Elisabeth Golger holt sich einen überlegenen U14-Sieg. Stockerlplätze von Johannes Novak (2. Platz), Michael Lenzhofer, Marco Tiefenbacher und Anna Ulbing-Gröblacher (je Rang 3), sowie ein zweiter Platz von Janik Schusser in der allgemeinen Klasse runden das mehr als erfreuliche LAC-Ergebnis ab.

Nicht nach Wunsch verlief der WM-Auftritt von Ulrike Striednig (LAC-Klagenfurt) in Frankreich. Kärntens Ultralangstrecklerin war perfekt vorbereitet, musste aber vor dem WM-Start einige gesundheitliche Rückschläge hinnehmen. Bedauerlicherweise waren diese letztendlich so massiv, dass Striednig nach „nur“ 98 Kilometer und Rang 139 den Bewerb beenden musste.

JUDO

Knapp 30 Judoka aus neun Vereinen Kärntens beteiligten sich an den diesjährigen Judomeisterschaften. Ein letzter Test für die Ende November in Kufstein statt findenden Österreichischen Meisterschaften. In acht Gewichtsklassen wurden die Meister ermittelt. Erfolgreichster Verein JC SV Treffen mit drei Meistertitel vor dem JC Long Life Wolfsberg zwei Meister und zwei Vizemeistertitel. Ergebnisse Frauen: -52kg: Hannah Huber (JC SV Treffen), -57kg: Stefanie Lindemuth (Judo Semering), -63kg: Tanja Lippitz (JC Long Life Wolfsberg). Herren: -66kg: Josef Neibersch (JC Bleiburg) -73kg: Dominic Bartoli (JC SV Treffen) -81kg: Matteo Zmollnig (JC Long Life Wolfsberg) -90kg: Markus Schreiber (Judo Semering) +100kg: Sebastian Zinkl (JC SV Treffen).

EISSTOCKSPORT

Askö Meisterschaften (Unterliga/LLZ Wörthersee): Gr. Rot: 1. EV St. Veit (Thomas Leitner, Lukas Eder, Robert Rogatsch, Gregor Lachowitz) 10/2,1, 2. EV Stein i. Jauntal I 10/1,7, 3. EV Haimburg I 8/1,059, 4. ESV Feldkirchen II 8/1,056, Gr. Blau: 1. Eisschützen Dreiländereck Seltschach (Rene Tarmann, Hermann Preschan, Martin Wedam, Adolf Kilzer) 14, 2. ER Askö Gurnitz KBW II 10, 3. ESV Feldkirchen IV 6/0,87, 4. EV Finkenstein II 6/0,86, diese acht Teams steigen in die Oberliga B (30.11.2019/Völkermarkt) auf.

SSV Weiz Nord: Endstand: 1. ESV Neuseiersberg (St.) 18:12, 2. ESV St. Stefan/Lav.-Lach (Wolfgang Suttnig, Heinz Berger, Bernhard Kogler, Hartmut Weinberger) 3. Union Wenigzell (St.) 14:10, 4. ER Askö Gurnitz KBW.