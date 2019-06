Facebook

WILDWASSERKANU

Beim Weltcup auf der Vezere im französischen Treignac holten die Kärntner Gerhard Schmid und Valentina Dreier im Klassik-Bewerb die Plätze sieben und neun. „Wir hatten wenige Trainingstage, können mit dem Ergebnis zufrieden sein“, so Schmid. Heute folgt der Sprint-Bewerb. Danach folgen drei Bewerbe der nationalen Meisterschaft, ehe die Europameisterschaft in Szene geht.

Schmid war zufrieden Foto © KK

AMERICAN FOOTBALL

Nichts zu holen gab es im letzten Heimspiel der Saison für die Carinthian Lions. In der Division I verloren die Klagenfurter daheim gegen die voll auf Play-off-Kurs befindlichen Salzburg Bulls mit 7:25. Den Jahresabschluss bildet das Gastspiel in Telfs in zwei Wochen.

ROLLHOCKEY

Der RHC Villach hat in der österreichischen Meisterschaft das erklärte Ziel Rang drei erreicht. Beim Grunddurchgangs-Turnier in der heimischen Ballspielhalle Lind wurde Dornbirn II klar mit 6:2 im letzten Spiel besiegt. David Huber, der auch für den VSV Floorball spielt, avancierte mit einem Hattrick zum Matchwinner. Weiters trafen Manuel Parfant, Daniel Friedrich und der deutsche Legionär Martin Schmahl. Gegen die in der Schweiz spielenden Teams vom RHC Dornbirn und RHC Wolfurt gab es die erwarteten Niederlagen. Beim 3:7 gegen Dornbirn traf Huber auch doppelt, Parfant einmal. Lukas Friedrich erzielte beim 1:8 gegen Wolfurt den Ehrentreffer. Während die Draustädter den letzten Podestplatz holten, werden Dornbirn I und Wolfurt in Vorarlberg das Finale austragen.

FLOORBALL

Der VSV Unihockey hat den KAC im U19-Finale erstmals nach drei Rotjacken-Titeln vom Thron gestürzt. Nach einem 4:4 nach regulärer Spielzeit traf nur Bundesliga-Crack Niklas Felsberger im Penaltyschießen und holte den Titel nach Villach. Der FBV Klagenfurt konnte derweil die "Austrian Open" in Innsbruck gewinnen. Die Klagenfurter gewannen die "Mixed"-Kategorie beim österreichweiten Kleinfeldturnier.