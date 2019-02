Facebook

Handball. Am Freitag konnte der SC Kelag Ferlach zum Auftakt der Qualifikationsrunde vor heimischer Kulisse Schwaz noch mit 29:24 besiegen. In der Viertelfinalpartie des ÖHB-Cups drehten die Tiroler den Spieß allerdings um. Zum Schluss hieß es aus der Sicht von Gonzalez, Krobath und Co. 23:30 (10:15). Weiter geht es für die Kärntner nun am kommenden Samstag (19 Uhr) in der „Spusu“-Liga mit einem Auswärtsspiel gegen Leoben. Die Steirer haben in der Tabelle der QualiRunde ebenso wie Ferlach sieben Punkte zu Buche stehen.

Leichtathletik. Die Kärntnerin Sarah Lagger musste sich bei den Mehrkampf-Hallen-Staatsmeisterschaften in Linz nur Verena Preiner geschlagen geben. Der 19-Jährigen gelang dabei eine neue persönliche Bestleistung mit 4372 Punkten (9,09 s; 1,75 m; 14,01 m; 6,17 m; 2:16,80 min).

Volleyball. Die Klagenfurter Wildcats vergaben in der 16. Volleyball-Bundesliga-Runde im Auswärtsspiel gegen Trofaiach/Eisenerz eine 2:0-Satzführung. Die Kärntnerinnen mussten sich letztlich mit 14:16 im fünften Durchgang geschlagen geben.

Tennis. Sport-Fürstler-Wintercup.: Gr. B: Wintergärten Mostögl - Ktn. Sparkasse 4:2 , Sportunion Oldies - Weinländer Physio Stars 0:6, Weinländer&Friends - VEEV Raiffeisen 5:1



Fussball. Das Testspiel zwischen dem WAC und Bate Borisov endete mit einem 2:1 für die Lavanttaler. Joshua Steiger und Ash Kigbu erzielten die Tore für die Kärntner. Die Wölfe starteten mit folgender Aufstellung in dieses Spiel: Kofler, Schmitz, Gollner, Rnic, Novak, Sprangler, Ritzmaier, Wernitznig, Liendl, Jovanovic, Friesenbichler.

Eisstocksport. Der GSC Liebenfels und Askö Gurnitz holten sich bei den Landesmeisterschaften in der Sepp-Puschnig-Halle die beiden heiß begehrten Aufstiegsplätze in die Bundesliga II (9. Februar/Vöcklabruck/OÖ). Die Glantaler besiegten Askö Gurnitz im Endfinale mit 32:15 und krönten sich damit erstmals auch zum Landesmeister. Beide Teams überzeugten mit einer sehr kompakten Teamleistung und beide haben in der derzeitigen Form durchaus Chancen, um auch in der Bundesliga II zu reüssieren.

Staatsmeisterschaft (Damen/Meister Play- off): Endstand: 1. Union Passail (St.), 2. Wez Nord (St.), 3. Union Kroisbach (St.), 4. ESC Bregenz (V), 5. EV Rottendorf Seiwald (Lilo Stranig, Manuela Gamsler, Johanna Husu, Maria Hollentin)

Bundesliga I (Herren/Vöcklabruck/OÖ/Abstiegsrunde): Endstand: 1. Union Kroisbach 17, 2. ESV Lieboch 16, 3. SU Schardenberg (OÖ) 15,…6. Edelweiss Klagenfurt 4.

Landesmeisterschaften (Herren/Sepp-Puschnig-Halle/zwei Aufsteiger Bundesliga II): Endstand: 1. GSC Liebenfels (Michael Regenfelder jun., Moritz Kampl, Patrick Flaschberger, Maximilian Los) 32:15, 2. ER Askö Gurnitz KBW (Johann Mutzl, Wolfgang Skodler, Patrick, Reinhard sen., u. Reinhard jun. Felsberger), 3. VST Völkermarkt 45:15, 4. EV St. Ruprecht Wölfe, 5. Askö EC Dellach/Trunk 28:24, 6. WSG Raiffeisen Radenthein, 7. EV Finkenstein 25:12, 8. SG Peratschitzen/St. Marxen.

Volleyball. Aich/Dob gewann in der Herren-Bundesliga bei den Wörther-See-Löwen 3:0 (21, 19, 22). „Wir hatten ein extrem intensives Programm, waren müde. Dennoch haben wir uns durchgebissen“, bilanziert Martin Micheu den 3:0-Sieg bei den Wörther-See-Löwen. Als kleine Belohnung gibt der Aich-Sportdirektor seinen Burschen ein paar Tage frei. Zufrieden war auch Löwen-Trainer Pepo Huber. „Unsere junge Mannschaft ist körperlich unterlegen, hat aber spielerisch gut mitgehalten.“

Handball. SC Kelag Ferlach gewinnt zum Auftakt der Quali-Runde gegen Schwaz 29:24. Der Sieg gegen die Tiroler hatte mehrere Väter. Izudin Mujanovic, der nicht nur wegen seiner acht Tore zum Spieler des Abends gewählt wurde. Torhüter Domen Oslovnik, der kurz nach der Pause mehrere wichtige Bälle in Serie hielt, wodurch die Ferlacher von 16:15 auf 19:15 davonziehen konnten und den Vorsprung bis zum Schluss verteidigten. Ein weiterer Schlüssel zum Erfolg: Die 6:0-Deckung hat sehr gut funktioniert. „Wir haben diese in der Winterpause intensiv trainiert“, verrieten Kapitän Dean Pomorisac und Adonis Gonzalez.

Handball. Für die Damen der SG Ferlach/Feldkirchen kam im Viertelfinale des ÖHB-Cups das Aus. Gegen den Tabellenführer der Women Handball Austria, Hypo Niederösterreich, setzte es ein 20:41.

Stocksport. Nationalteamspielerin Sabine Fillafer führte den EK Deurotherm Feldkirchen bei den Damen-Bundesliga-Meisterschaften in Kufstein (Tirol) zu einem souveränen Sieg. Die Tiebelstädterinnen mit den weiteren Spielerinnen Silvia Süssenbacher, Lisa Kness, Julia Omelko und Iris Jonke gaben nur zwei Punkte ab und steigen als Bundesliga-Meister in die Staatsmeisterschaft 2020 auf. Neuling Liebenfels schaffte mit Rang vier den Klassenerhalt.

Basketball. In der. 2. Bundesliga mussten sich die Wörthersee Piraten zu Hause St. Pölten trotz Neun-Punkte-Führung mit 77:80 geschlagen geben. KOS verlor bei den Basket Flames 78:93. Die Villach Raiders lagen gegen Jennersdorf mit zehn Punkten zurück, siegten am Ende 72:62.