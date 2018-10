Facebook

Kanusport. Am letzten Tag der Kanu-Slalom-Weltmeisterschaft in Rio de Janeiro (Brasilien) ging gestern der Finalbewerb im Canadier-Einer der Damen in Szene. Die Kärntnerin Nadine Weratschnig verpasste um nur 0,41 Sekunden mit dem vierten Rang hauchdünn einen Podiumsplatz. „Nachdem das ja mein erstes WM-Finale war, bin ich mit dem 4. Platz echt zufrieden. Natürlich ist es ein bisschen schade, dass ich den dritten Platz so knapp verpasst habe, mir haben ja nur 3 Zehntel gefehlt, aber alles in allem war das schon ein super Abschluss der Saison“, strahlte die amtierende U23-Weltmeisterin. Nur 0,16 Sekunden hinter Weratschnig landete die Niederösterreicherin Viktoria Wolffhardt auf Platz fünf.

Handball. Bereits vor der Heimpartie in der Handball-Spusu-Challenge hieß es: Mit Hollabrunn kommt der bisher vermeintlich stärkste Gegner nach Klagenfurt. Und die Niederösterreicher wurden der Favoritenrolle absolut gerecht. Der HC Kärnten musste sich nach vier ungeschlagenen Spielen gestern vor heimischer Kulisse mit 19:31 geschlagen geben. Schon zur Pause lagen die Kärntner mit 7:16 zurück. Ferlach unterlag am Samstag gegen Westwien 22:34

Rudern. Bei den 46. Kärntner Landesmeisterschaften auf dem Wörthersee räumte der RV Villach groß ab. Insgesamt verbuchten die Draustädter am Wochenende zehn Siege. Sieben Siege gingen an den RV Albatros, ebenso sieben an den VST Völkermarkt. Der RV Nautilus konnte das prestigeträchtige Rennen des Männer Achters (unter anderem mit Florian Berg) für sich entscheiden konnte.

Floorball. Die wieder in die Damen-Bundesliga eingestiegenen Spielerinnen des VSV feierten einen Auftakt nach Maß in Wien. In Spielgemeinschaft mit Innsbruck siegte man bei WFV/Dragons knapp mit 5:4. Vera Gebert (3), Theresa Smoly und Katrin Dermutz trafen.

Volleyball. Das war ein schwerer Start des SK Aich/Dob. In einer äußerst umkämpften Neuauflage des Vorjahres-Finales gegen SG Waldviertel siegte der SK Aich/Dob doch mit 3:1.Die ATSC-Damen unterlagen zum Auftakt der Women-VolleyLeague in Salzburg klar mit 0:3. Die Herren von VBK Wörthersee steigen erst kommende Woche ins Liga-Geschehen ein. Auftaktgegner im Sportpark ist nächsten Samstag UVC Ried (18 Uhr).

Tischtennis. Die Villacher Damen von TTC Carinthia Winds Villach 1 bleiben eine Klasse für sich und haben die Tabellenführung der 1. Bundesliga ausgebaut. In Kapfenberg siegten die Draustädterinnen souverän gegen Kufstein mit 7:0 und setzten sich auch klar gegen die Verfolgerinnen LZ Linz-Froschberg 1 mit 7:0 durch. Damit gaben die Villacherinnen nach vier Runden noch keinen Punkt ab. Bodensdorf musste sich Bruck/Mur mit 3:4 geschlagen geben. TTC Villach hat nun auf Linz 1 einen Vorsprung von drei Zählern.