Floorball. Im Kampf um einen Halbfinalplatz in der IFL lebt die Chance des KAC noch. In einem irren Krimi setzte man sich nach 0:4-Rückstand und 10:8-Führung noch in der Overtime mit 11:10 durch. In zwei Spielen müssen die Rotjacken aber noch vier Punkte auf die viertplatzierten Slowenen aufholen. Der VSV verlor indes daheim gegen Leader Skofja Loka mit 4:7.

Basketball. Beide Klagenfurter Zweitligisten haben es verpasst, im Playoff-Rennen aufzuzeigen. Die Piraten bleiben nach der 60:89-Niederlage gegen die Basket Flames auf Platz acht, die Konkurrenz sitzt aber im Nacken. KOS konnte wegen der 47:113-Klatsche in Dornbirn nicht zu den Top-8 aufschließen. Klarer Favorit sind die zweitplatzierten Villacher Raiders am Sonntag (17 Uhr, St. Martin) daheim gegen Schlusslicht Deutsch-Wagram. Das Farmteam von ABL-Klub Timberwolves Wien ist in dieser Spielzeit noch ohne Sieg.

Leichathletik. Für eine herausragende Leistung sorgte Lorena Miklau bei den Kärntner Leichtathletik-Meisterschaften. Das Sprinttalent vom VST-Laas-Völkermarkt verbesserte zwei Kärntner Rekorde (50m und 50m Hürden). Die erfolgreichsten Teilnehmer in Klagenfurt waren mit je vier Titel, Anna Koch (SV-Thörl-Maglern/U20) und Stephan Pacher (VST-Laas-Völkermarkt/U18). Stärkster Klub: VST-Laas-Völkermarkt.

Eishockey. Zum Grunddurchgangsende der Division I siegte Völkermarkt gegen Velden klar mit 7:1. Spittal gewann 5:2 in Huben und Althofen 5:4 in Steindorf. Schlusslicht Velden, Huben und Spittal werden ab nächster Woche den letzten Playoff-Platz ausspielen. Leader Althofen, Steindorf und Völkermarkt spielen um das Heimrecht.

Volleyball. Eine überraschende Niederlage setzte es für Aich/Dob bei UVC Graz. Die Steirer holten sich im fünften Satz den Sieg. Die Bleiburger erwischten einen guten Start (25:20), doch die Hausherren blieben hellwach und drehten in den folgenden beiden Sätzen die Partie (21:25, 17:25). Im vierten Durchgang kamen die Kärntner noch zu einem Satzgewinn (25:19). Am Ende setzte sich Graz durch (15:11). „Sie haben verdient gewonnen. Wir haben nicht mit 100 Prozent gespielt. Vielleicht tut die Niederlage weh, aber sie war notwendig“, meinte Aich/Dob-Sportdirektor Martin Micheu. Die Wörthersee-Löwen verloren auswärts gegen den Favoriten Waldviertel mit 0:3. Der erste Satz war umkämpft.

Handball. Die SC kelag Ferlach/Feldkirchen Damen setzten sich in der Bundesliga daheim gegen Traun mit 39:29 durch. Matavs erzielte dabei zwölf Treffer. Schlafraum.at Kärnten unterlag in der „Challenge“ daheim dem Vöslauer HC mit 28:33.

Reiten. Julia Strauss wurde beim internationalen Turnier in Polen im Sattel ihrer Fephelia in der Silver-Tour über 120 cm starke Vierte, sowie weiters noch Elfte bzw. Zwölfte.

Tischtennis. 1. Tischtennis-Bundesliga entschied TTC „CarinthiaWinds“ Villach für sich. Mit 4:3 behielten die Draustädter (ohne Amelie Solja, mit Chiara Segula) gegen Bodensdorf die Oberhand. Und auch die zweite Partie konnte mit einem 5:2 gegen Oberpullendorf gewonnen werden.

Badminton. Askö kelag Kärnten musste sich in der sechsten Runde der 1. Bundesliga dem Tabellenführer Traun mit 3:5 geschlagen geben. Die Punkte der Klagenfurter holten Philipp Drexler/Miha Ivancic, Blagovest Kisyov und Ivancic.