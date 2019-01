Facebook

Basketball: Die Weihnachtspause in der 2. Bundesliga ist vorbei und das neue Jahr startet gleich mit einem Kracher. Die Wörthersee Piraten duellieren sich mit Tabellennachbar KOS morgen (18 Uhr) in St. Peter um den achten und letzten Platz in den Play-off-Rängen. Beide Mannschaften kämpfen dabei gegen Negativserien von jeweils drei verlorenen Spielen in Folge. Tabellenführer Raiders Villach empfängt am Sonntag (14.30 Uhr, St. Martin) die Lions aus Dornbirn.

Floorball: VSV-Torhüter Timmo Taurer wird neuer (Interims-)Präsident des ÖFBV. Unterstützt wird er dabei vom sportlichen Leiter und VSV-Spieler Patrick Schwarz. "Es ist Zeit für einen Umbruch. Es wird sich nun weisen, ob wir Floorball aus der Riege der Randsportarten herauslösen können", so Taurer. In der IFL geht es am 12. Jänner wieder weiter.

Judo: Asvö-Turnier in Feldkirchen, Klassensieger: Leon Fischer (Judo Feldkirchen), Adrian Liesinger (Judo Feldkirchen), Alex Pollini (JV St. Leonhard), Philipp Strugger (JV St. Leonhard), Matthias Lubach (Judo Feldkirchen), Raphael Plieschnegger (Judo Feldkirchen), Michael Kramer (Judo Feldkirchen), Damian Letter (JV St. Leonhard), Christian Unterrieder (Judo Feldkirchen), Hannah Pertl (JV Gurktal), Katharina Hauptmann (JC SV Treffen), Lucie Lück (Judo Feldkirchen).



Eisstocksport: Landesmeisterschaften (Althofen): Zwischenliga: Gr. Rot: 1. EV Stein im Jauntal (Karl Fister, Johann Hrowath, Horst Miklautz, Stefan Jäger) 15/1,9, 2. Dellacher SV 15/1,8, 3. SC Kreuzbergl 15/1,5, Gr. Blau: 1. STSV Casino Velden (Harald Weyerer, Erwin Kramer, Oswald Opriessnig, Mathias Pragaschnig, Hermann Frankl) 16, 2. GSC Liebenfels III 14/2,6, 3. EK Deurotherm Feldkirchen II 14/2,2, diese sechs Teams steigen in die Unterliga (20. Jänner/Wolfsberg) auf. Jugend U 16: 1. GSC Liebenfels (Lara Lerchbaumer, Jonas Pirker, Michaelu. Simon Regenfelder) 8, 2. EV Rottendorf/Seiwald 3, 3. EV Oberglan 1. Askö Meisterschaften (Völkermarkt): Landesliga A: 1. EV Finkenstein (Binter, Samonig, Pinterics, Zelloth)18, 2. VAS/Ladler 15, 3. SV Askö Villach 14, 4. EV Edelweiss Klagenfurt 13/1,9, 5. EV Pagitz Unterferlach 13/1,4, Finkenstein und VAS haben sich für die Bundesmeisterschaften qualifiziert, Landesliga B (vier Aufsteiger in Landesliga A): 1. EV Edelweiss II 17/2,1, 2. Askö ER St. Ulrich/Lav. 17/1,8, 3. EV Selpritsch 15, 4. EV Ebenthal I 14.



Handball. Die nächste Niederlage setzte es für Ferlach in der HLA. Lange war die Partie in Leoben offen und heiß umkämpft. Zur Pause stand es 18:18. Am Ende setzten sich die Steirer daheim mit 33:30 durch.

Volleyball. Schlusslicht VBK Klagenfurt hat in der Austrian Volley League das Kellerduell gegen Weiz unglücklich verloren. Die Wörthersee Löwen führten bereits mit 2:0 in Sätzen. Den Vorsprung hatten sie sich mit 25:23, 25:22 auch hart erkämpft. Danach riss der Faden aber. Als Satz Nummer vier auch noch hauchdünn mit 24:26 an die Steirer ging, waren die Hausherren gebrochen. Den Entscheidungssatz gab man deutlich mit 6:15 ab, verlor mit 2:3. Die Wildcats hatten in der Damen-AVL ebenfalls nichts zu lachen. Die Klagenfurterinnen verloren bei Sokol/Post in Wien mit 1:3. Satz Nummer drei konnte man mit 25:22 für sich entscheiden.