BEACHVOLLEYBALL

Das Niveau bei der 12. Auflage der U18-ASVÖ-Beach-Trophy in Velden war ausgezeichnet, kein Wunder auch nicht, war es das bisher bestbesetzte Turnier in der Geschichte. Bei den Burschen kam es zu einem rein österreichischen Finale. Überraschend zogen die Kärntner Jacob Kitzinger (Speedvolley Grafenstein) und Ben Stockhammer (ABC Klagenfurt) ein. Die junge Paarung musste sich im Finale gegen die starken Salzburger Aaron Csok/Laurenc Grössig (beide PSVBG Salzburg) geschlagen geben. Platz drei ging an den Kärntner Noel Krassnig (Speedvolley Grafenstein) und seinem steirischen Partner Matthias Glatz (Hartberg), das Duo konnte bei der U18-EM in Baden Platz acht erobern.Die slowenischen U18-Meisterinnen Lana (Z)u(z)ek/Zala (S)poljari(c) gewannen bei den Girls. Sie siegten in einem spannenden Finale gegen die TSV-Hartberg-Spielerinnen Marie Bruckner und Eva Schuller. Bronze ging an Melissa Finteiss/Hannah Kohn aus Deutschland.

KLETTERN

In St. Michael ob Bleiburg findet von heute (ab 18 Uhr) bis Sonntag (ab 8 Uhr) einer der größten Nachwuchskletterbewerbe Europas statt. 400 Jugendliche aus 21 Nationen sind bei der Petzen Climbing Trophy dabei, sie kommen u. a. aus Australien, Großbritannien, Russland oder Spanien, aber auch eine starke Abordnung aus Kärnten will um die Podestplätze mitmischen. Geklettert werden Speed, Boulder und Lead. „Unser Wettbewerb hat zwar keinen EM- oder WM-Status, sportlich ist er jedoch durchaus vergleichbar. Deshalb auch der große Andrang von Spitzenkletterern, die sich hier auf international hohem Level mit ihren Konkurrenten messen können“, erklärt Obmann Reinhard Pukel vom Organisationsteam.

FUSSBALL

Austria Klagenfurt ist weiter auf Stürmersuche. Dabei taucht mit Darijo Pecirep ein neuer Name auf. Der 27-jährige Mittelstürmer steht aktuell bei Ried unter Vertrag. Pecirep traf vergangene Saison elf Mal für die Oberösterreicher, hat aber unter Trainer Gerald Baumgartner einen schweren Stand.

REITEN

Am Freitag geht für Nachwuchsteam-Reiterin Sarah Messner die Reise in das über 1000 Kilometer entfernte Zuidwolde in den Niederlanden los. Mit im Gepäck hat die Maria Saalerin ihre Stute Chiara. Mit der zehnjährigen Oldenburger-Stute wird die Schülerin, die von Peter Knoll und Carmen Buffa trainiert wird, Österreichs Farben in der Children-Klasse bei den diesjährigen Europameisterschaften im Springreiten, vertreten. Bereits am Sonntag findet der Vet-Check statt, am Montag geht es bereits um das Watm-up.

Nach zwei Vorrunden auf der Anlage des Pferdehofs Besold in St. Donat und beim Hoferbauer in Himmelberg ging es für Kärntens Dressurreiter am vergangenen Wochenende am Reiterhof Tiffany in Klagenfurt-Viktring in das große Finale des „Horse & Fashion“-Cups. Und in der Endwertung strahlten drei junge Damen als Siegerinnen: Eva Wohlgemuth/Erlenkönig (lizenzfrei), Franziska Besold/Pepper Ann B (A) und Alexandra Natmessnig/Lorenzo (L/LM).

TENNIS

Elena Karner hat beim ITF-U18-Turnier in Griechenland (Kat. 4) das Doppel gewonnen, erreichte im Einzel das Finale.

LEICHTATHLETIK

Ergebnisse der österr. Meisterschaften U18 in Linz: 1. Florian Herbst 400m 48,65s, 2. Fabio Fister 800m 1:57,58min, 2. Lukas Pulling 200m 22,55s, 2. Domenik Hanschitz Weit 6,36m, 3. Hannah Ladinig Diskus 31,61m, 4. Stephan Pacher Weit 6,15m, 4. Herbst 200 Meter 22,77s, 5. Stephan Pacher 200 Meter 23,47s, 6. Hannah Ladinig Hammer 33,99m. U23: 2. Conny Wohlfahrt 800 Meter 2:12,17s, 2. Leo Bostjancic Diskus 43,75m, 3. Christina Stanta Hoch 1,55m, 4. Morgan Schusser 800 Meter 1:55,18min, 4. Gregor Glaboniat Diskus 43,96m, 5. Alexander Gesierich Diskus 43,41m, 5. Janik Schusser 800 Meter 1:55,38min, 5. Angelika-Charlotte Bodner Diskus 37,09m, 6. Christina Stanta 100m Hürden 16,07s. Die Klassensieger bei den Kärntner-Mehrkampf Meisterschaften U8 bis U14 in Villach: U10: Nadja Fixl bzw. Johannes Novak, U12: Sonja Schustereder bzw. Raffael Rana, U14: Elisabeth Golger bzw. Marco Tiefenbacher. Mehrkampf-Rahmenbewerb: U8: Marina Schnitzer bzw. Michael Lenzhofer. Teamwertung: U10: VST Laas Völkermarkt bzw. LAC Klagenfurt, U12: LAC Klagenfurt, U14: LAC Klagenfurt bzw. LC Villach. Rahmenbewerb U8: LAC Klagenfurt. Kärntnermilch-Faakersee-Lauf, Halbmarathon, Kärntner Klassensieger: Jill Vincent 1:57:31h; Johanna Lippitsch 2:39:16. Panorama-Lauf (10,5 km): Matthias Fugger 39:53 Minuten; Georg Koffler 42:41; Michaela Zwerger 43:11, Christian Steiner 43:22; Andrea Oberbichler 43:55; Tamara Bischop 45:27; Katharina Perhinig 49:17. Kärntnermilch-Gesundheitslauf (4,5 km): Christian Eberdorfer 15:41 Minuten; Andreas Petschar 16:49; Johannes Schmucker 17:16; Martin Piber 17:46; Leon Ivantschitsch 18:56; Doris Kreuzer-Ulbing 19:52; Herbert Schmucker 20:09; Tanja Sommeregger 20:24; Verena Stornig 21:32; Karl Herko 24:27; Samantha Tosin 24:48; Brigitte Pirker 27:16.

SCHWIMMEN

Landesmeisterschaften im Stadionbad Wolfsberg, die Landesmeister: 50 m Schmetterling: Marijana Jelic, Heiko Gigler; 200 m Freistil: Sara Zweibrot; Horvath Mark. 100 m Brust: Sara Zweibrot; Hölbling Jonas. 200 m Rücken: Marijana Jelic , Hoelbling Jonas. 800 m Freistil: Bodner Carina. 1500 m Freistil: Mueller Felix. 4x100 Freistil Staffel: Damen: SV FK Spittal. Herren: SV Wörthersee. 50 m Rücken: Marijana Jelic und Heiko Gigler. 400 m Freistil: Sara Zweibrot, Birchbauer David. 100 m Schmetterling: Jelic, Gigler. 200 m Brust: Sara Zweibrot ; Hölbling Jonas. 50 m Freistil: Jelic, Gigler. 200 m Lagen: Sara Zweibrot; Müller Felix. 4x100 m Lagenstaffel: Damen: SV FK Spittal. Herren: SV Woerthersee. 4x100 m Freistilstaffel gemischt: SV FK Spittal. 50 m Brust: Sara Zweibrot, Heiko Gigler. 400 m Lagen: Sara Zweibrot, David Birchbauer. 100 m Rücken: Jelic, Hölbling Jonas. 200 m Schmetterling: Carina Bodner; Horvath Mark. 100 m Freistil: Zweibrot, Gigler. 4x100 m Lagen gemischt : SV FK Spittal.