LAUFSPORT

Den Glantaler Wasserweglauf 2019 entschied bei den Herren Peter Wieser 42:46 (SC Mirnock) für sich, bei den Damen gewann Marlies Penker 50:43 (RC MTB Möllbrücke). Weiter Klassensieger: Johannes Schmucker, Katharina Pevhinig, Manuel Krainer, Maria Radl, Mario Hanschitz, Dominik Kovacic, Anna Allmayer, Peter Wieser, Wiltrud Rieberer Murer, Heinz Rucker, Claudia Leitner, Hannes Grabner, Marlies Penker, Dieter Buchacher, Birgit Paulitschke, Hubert Saringer, Helga Tomaschitz, Alfred Köttler, Irmgard Walgram, Wofgang Hofmeister, Ursula Visconti, Johann Poderschnig, Hermann Schrempf, Alfred Spanschel, Kevin Guliprein, Judith Pirker, Barbara Leitgeb.

JUDO

Ergebnisse des internationalen Turniers in Slowenien: Gold: Iris Pichler, -57kg/U15 (SV Treffen), Akraman Jusupov, -66kg/U21 (Judoclub Wolfsberg) Silber: Batuchan Jusupov, -42kg/U16 (Wolfsberg) Jürgen Rossmann, -81kg/U21 (Wolfsberg) Bronze: Robin Hauser, -90kg/AK (Wolfsberg).

MOUNTAINBIKE

Die Villacherin Yana Dobnig gewann das Rennen der SloEnduro-Serie in Ajdovscina (Slowenien). Sie konnte alle sechs Stages für sich entscheiden und siegte vor Olesia Ranzon (ITA) und Spela Horvat (SLO).

Corina Druml feierte in der Eliteklasse in Zavrsnica (Slowenien) einen überlegenen Start-Ziel-Sieg. Es war ihr erster Erfolg in dieser Klasse. Der nächste Start führt sie zum Weltcup nach Albstadt.

REITEN

In Ebreichsdorf fand die zweite Auflage der Racino Dressage Classics mit Youngster Challenge statt. Das Kärntner Aushängeschild in Sachen Dressurreitsport Christian Schumach (Gut Muraunberg) machte von sich reden: Im GP der Kür-Tour durfte er sich im Sattel des elfjährigen Oldenburger Sinclair Jason über Platz vier freuen und empfahl sich damit für die EM. Auch bei der abendlichen Kür durfte der St. Veiter im Viereck des Magna Racino jubeln. Victoria Max-Theurer holte mit Fackeltanz Old Platz zwei vor Schumach mit Sinclair Jason.

Sieger des ersten Teilbewerbs des Kärntner Sommercups der Springreiter auf der Anlage des Reiterhofs Stückler in St. Margarethen: Nika Kulmitzer mit Comtessa Z (Jungpferde), Felix Sommer mit Stakkito (105 cm), Bernadette Innerkofler mit Frida Gold (115 cm) und Nachwuchsteam-Reiterin Katharina Karpf mit Valentina (1245 cm).

In der GP-Tour zeigten sich die Kärntner gastfreundlich: Im Bewerb über 140 cm hatte der Steirer Patrick Pirker die Nase vorn. Platz zwei ging an die Kärntnerin Domenika Mörtl (RSC St. Margarethen) mit Coupe Dänemark. In der Amateur-Tour über 125 cm ging mit Lukas Brodtrager abermals der Sieg in die Steiermark. Dieter Sommerhuber und Cross Light retteten mit Platz zwei die Kärntner Ehre. Im Finale der fünfjährigen Pferde kam die Siegerin aus Kärnten: Christian Joham (OG Joham) mit Finesse JW. Andrea Skorianz-Jenull (RV Ranftlhof-St. Veit) siegte mit Niko bei den sechsjährigen Pferden.