FECHTEN

Andrea Biro-Unzeitig wurde bei der Jahreshauptversammlung des Kärntner Fechtverbandes in Klagenfurt zur neuen Präsidentin gewählt. Die Klagenfurterin folgt auf Ingomar Seebacher, der zum Ehrenpräsidenten ernannt wurde. Vizepräsident: Heinz Rankl. Schriftführerin: Evelyn Kurz (Christian Schall). Finanzreferent: Karl Robatsch (Herbert Wadel).

SPORTKLETTERN

Matteha Pötzi (AV Villach) erreichte beim Boulder-Europacup in Graz Rang zwei bei den Juniorinnen. Nicolai Uznik (SV St. Johann) wurde bei den Junioren Dritter, qualifizierte sich für Weltcup.

AMERICAN FOOTBALL

Die Carinthian Eagles Villach haben Rang drei in der Division III gefestigt. Die viertplatzierten Gmunden Rams wurden zuhause in Landskron mit 14:10 in einem wahren Krimi geschlagen. Damit kann man bei drei verbleibenden Runden die zweitplatzierten Pinzgau Celtics und damit die Play-off-Ränge noch angreifen.

TENNIS

Herren-Landesliga A: Gruppe A: VAS I – TC Warmbad-Villach 0:7; TC Fresach – TU Raika Lienz 7:0. Gruppe B: KLC – Sportunion Klagenfurt 2:5; SG Millstättersee – TC Eisenkappel 6:1.

Damen-Landesliga A: Gruppe A: VST Völkermarkt – TC Lienz 0:6; SCA St. Veit – UTC Gurk 4:2. Gruppe B: UTC Straßburg – Klagenfurter TV 3:3; TC St. Andrä – SG Millstättersee 6:0 w.o.

STOCKSPORT

Staatsliga: 3. Runde/Gr. A: EK Deurotherm Feldkirchen – UEV Franking/Geretsberg (S) 2:8, Köflach Stadt – ESV Fresing 5:5. Tabelle: 1. Fresing 5 (20:10), 2. Köflach Stadt 5 (19:11), 3. Franking/Geretsberg 2 (15:15), 4. Feldkirchen 0 (6:24), Gr. C: EV Strasswalchen (S) – EV Rottendorf Seiwald 7:3; RSU Leitersdorf (St.) – Union Natternbach (OÖ) 6:4. Tabelle: 1. Strasswalchen 6 (23:7), 2. Leitersdorf 4 (15:15), 3. Rottendorf 2 (13:17), 4. Natternbach 0 (9:21).

Bundesliga I: 4. Runde/Gr. B: ESV Traun – ER St. Peter Honeywell/BaLu 1:9, Prüfing (St.) – Bad Ischl 8:2. Tabelle: 1. Prüfing 6 (25:25), 2. Honeywell 4 (25:25), 3. Traun 4 (17:23), 4. Ischl (13:27).

EV Weißenbacher Eisvögel (Duo-Bewerb): Endstand: 1. GSC Liebenfels Mix (Bettina u. Anton Rauscher) 22:6, 2. ESV Sponheimer/WP Sportswear, 3. STSV Casino Velden 13:9, 4. Askö Villach II, 5. 1. EC Seeboden 33:5, 6. Askö Villach III.

RUDERN

Vier Siege feierten die Ruderer des RV Albatros bei der Regatta in Urstein (S): Nicolas/Cillian Zwanziger; Niki Strauss; Max Mairitsch/Vinzenz Zwick/Nicolas/Cillian Zwanziger/Stm. Felix Mikosch; Lina Bignotti/Anna-Katharina Mößler/Liliana Bürger/Tenzin Gi/Stfr. F. Staniszewski.

LEICHTATHLETIK

Hermann Strieder (TV Spittal 1872) gehört noch zu den besten Gehern in Österreich. In der Gesamtwertung des österreichischen Geher-Cups liegt der Spittaler in der M75 mit 1643 Punkten auf Rang zwei.

Ulrike Striednig (LAC Klagenfurt) hatte beim 12-Stunden-Lauf in Langenzersdorf einen starken Auftritt. Sie absolvierte 109,867 km. Mit der gezeigten Leistung holte sie nicht nur den zweiten Platz in der Damenwertung, sondern qualifizierte sich auch für die Ultralauf-WM im Oktober in Albi (FRA).

FLOORBALL

Der VSV Unihockey holte sich in einem packenden Finale gegen die Floorball Bandyts Klagenfurt mit einem 9:8-Overtimesieg den Titel in der Landesliga. Die Villacher führten schon 2:0 und 7:3. Nach Klagenfurter Aufholjagd beendete Helmut Koloini die Partie in Minute 63.

LEICHTATHLETIK

Bei den österreichischen Meisterschaften der Langstaffeln (allg. Klasse) war Kärnten mit zwei Teams des LAC-Klagenfurt vertreten. Die Damenstaffel (Elisabeth Bluch, Selina Elbischger, Conny Wohlfahrt) lief die 3x800 Meter in 7:37,33 Minunten und erkämpfte sich den fünften Gesamtrang. Noch besser erging es dem Männerteam über 3x1000m: Janik und Morgen Schusser sowie Andreas Pachler lief in 8:07,60 Minuten auf Platz vier.

Starker Auftritt der Sportunion Tanzenberg bei den österreichischen Meisterschaften der Vereine U16 in Ternitz. Das Team mit Christina Rukavina, Kerstin Rusche, Magdalena Rukavina, Annika Fritzl, Selina Rusche und Leonie Monai erkämpfte sich unter 16 Teams den ausgezeichneten fünften Rang. Herausragend beim Überraschungsteam aus Tanzenberg, Chrissi Rukavina (Diskus 28,73m) und Magdalen Rukavina (Speer 35,95m). Die Zwillinge holten für ihr Team mit jeweils persönlicher Bestleistung zwei Disziplinensiege. Magdalena gelang bei ihrem Speersieg sogar eine österreichische Jahresbestleistung.

ORIENTIERUNGSREITEN

Klassensieger PTV-CUP Ferlach: C/A: Schnögl Kurt (Funky Molly) RV Gut Hallegg. E: Ertl Johanna (Stella) RV Drauauen. C: Mascher Sandra (Geogina12). N: Valeskini Karin (Sterling) beide URSV Pegasus Lavant.

BASKETBALL

Nach der 72:82-Niederlage im Play-Down von KOS Klagenfurt gegen Aufsteiger Eisenstadt ist die Basketballsaison für Kärntens Zweitligisten endgültig beendet. Die Klagenfurter schließen die Saison zwar mit dem Klassenerhalt jedoch zugleich auch nach langem Kampf um die Play-offs am Ende als Vorletzter ab. Dabei ging man mit den meisten Bonuspunkten ins Play-Down. „Diese Saison ist nicht nach unserem Wunsch verlaufen. Wir hatten Schwierigkeiten mit Krankheiten und Verletzungen und auch kein Glück mit den Legionären", so ein unzufriedener Sportchef Stefan Hribar.

Den erwähnten Kampf um den achten und letzten Play-off-Platz hatte Stadtrivale Wörthersee Piraten am Ende für sich entschieden und schied in Runde eins gegen Mattersburg aus. Dennoch kann die Truppe von Goran Jovanovic auf eine deutliche Steigerung zu den letzten Jahren zurückblicken, spielte eine gute Saison samt Play-off-Einzug.

So wie KOS blieben auch die Raiders Villach unter ihren Erwartungen. Im Halbfinale war gegen Jennersdorf mit 0:2 Siegen Schluss. Saisonziel war klar der Finaleinzug. Für Kapitän Nino Gross könnte die Karriere damit beendet sein. Ein Wechsel in den Vorstand steht im Raum, denn eine Umstrukturierung der Villacher Führungsriege bahnt sich in St. Martin sowieso an. Nach dem Finale war jedoch klar: Die Raiders scheiterten immerhin am späteren Meister. Jennersdorf schaffte dann auch in der Endspielserie gegen St. Pölten den "Sweep".

LAUFSPORT

Den Glantaler Wasserweglauf 2019 entschied bei den Herren Peter Wieser 42:46 (SC Mirnock) für sich, bei den Damen gewann Marlies Penker 50:43 (RC MTB Möllbrücke). Weiter Klassensieger: Johannes Schmucker, Katharina Pevhinig, Manuel Krainer, Maria Radl, Mario Hanschitz, Dominik Kovacic, Anna Allmayer, Peter Wieser, Wiltrud Rieberer Murer, Heinz Rucker, Claudia Leitner, Hannes Grabner, Marlies Penker, Dieter Buchacher, Birgit Paulitschke, Hubert Saringer, Helga Tomaschitz, Alfred Köttler, Irmgard Walgram, Wofgang Hofmeister, Ursula Visconti, Johann Poderschnig, Hermann Schrempf, Alfred Spanschel, Kevin Guliprein, Judith Pirker, Barbara Leitgeb.

JUDO

Ergebnisse des internationalen Turniers in Slowenien: Gold: Iris Pichler, -57kg/U15 (SV Treffen), Akraman Jusupov, -66kg/U21 (Judoclub Wolfsberg) Silber: Batuchan Jusupov, -42kg/U16 (Wolfsberg) Jürgen Rossmann, -81kg/U21 (Wolfsberg) Bronze: Robin Hauser, -90kg/AK (Wolfsberg).

MOUNTAINBIKE

Die Villacherin Yana Dobnig gewann das Rennen der SloEnduro-Serie in Ajdovscina (Slowenien). Sie konnte alle sechs Stages für sich entscheiden und siegte vor Olesia Ranzon (ITA) und Spela Horvat (SLO).

Corina Druml feierte in der Eliteklasse in Zavrsnica (Slowenien) einen überlegenen Start-Ziel-Sieg. Es war ihr erster Erfolg in dieser Klasse. Der nächste Start führt sie zum Weltcup nach Albstadt.

REITEN

In Ebreichsdorf fand die zweite Auflage der Racino Dressage Classics mit Youngster Challenge statt. Das Kärntner Aushängeschild in Sachen Dressurreitsport Christian Schumach (Gut Muraunberg) machte von sich reden: Im GP der Kür-Tour durfte er sich im Sattel des elfjährigen Oldenburger Sinclair Jason über Platz vier freuen und empfahl sich damit für die EM. Auch bei der abendlichen Kür durfte der St. Veiter im Viereck des Magna Racino jubeln. Victoria Max-Theurer holte mit Fackeltanz Old Platz zwei vor Schumach mit Sinclair Jason.

Sieger des ersten Teilbewerbs des Kärntner Sommercups der Springreiter auf der Anlage des Reiterhofs Stückler in St. Margarethen: Nika Kulmitzer mit Comtessa Z (Jungpferde), Felix Sommer mit Stakkito (105 cm), Bernadette Innerkofler mit Frida Gold (115 cm) und Nachwuchsteam-Reiterin Katharina Karpf mit Valentina (1245 cm).

In der GP-Tour zeigten sich die Kärntner gastfreundlich: Im Bewerb über 140 cm hatte der Steirer Patrick Pirker die Nase vorn. Platz zwei ging an die Kärntnerin Domenika Mörtl (RSC St. Margarethen) mit Coupe Dänemark. In der Amateur-Tour über 125 cm ging mit Lukas Brodtrager abermals der Sieg in die Steiermark. Dieter Sommerhuber und Cross Light retteten mit Platz zwei die Kärntner Ehre. Im Finale der fünfjährigen Pferde kam die Siegerin aus Kärnten: Christian Joham (OG Joham) mit Finesse JW. Andrea Skorianz-Jenull (RV Ranftlhof-St. Veit) siegte mit Niko bei den sechsjährigen Pferden.