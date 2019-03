Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Floorball. Nach der IFL-Finalniederlage in Skofja ist der VSV ebenfalls suboptimal ins nationale Play-off gestartet. In einem packenden Spiel eins der „Best-of-three“-Halbfinalserie feierte Lokalrivale KAC einen 6:4-Sieg an der Drau. So haben die Rotjacken kommende Woche mit Heimvorteil Matchball Nummer eins im Kampf ums Finale. Mann des Spiels für den Vorjahresfinalisten war Routinier Andreas Pfeifer, der gleich dreimal traf. Die Villacher waren sowohl 1:4 als auch 2:6 in Rückstand, ließen sich aber nie ganz abschütteln. Zu verdanken war dies vor allem ihrem bestens aufgelegten Topscorer Timo Schmid, dem ebenfalls ein Hattrick gelang. Zudem vereitelte Keeper Timmo Taurer einen Penalty durch Joseph Holl. Der KAC verwaltete den Vorsprung aber geschickt über die Zeit.

Im zweiten Halbfinale überraschte Gruppe2-Team Linz mit einem irren 7:6 bei Titelverteidiger Wien.

Volleyball. Den ersten Erfolg im Unteren-Play-off in der „Spusu“-Challenge feierte der HCK/schlafraum.at. Die Klagenfurter konnten sich gegen Vöslau mit 24:21 (8:9) durchsetzen. Speziell die zweite Hälfte gibt Grund zur Hoffnung, da konnte das Team auch in der Offensive gute Akzente setzen. Defensiv war die Mannschaft auch schon in den ersten 30 Minuten stabiler und Tormann Gasper Jelen war der gewünschte Rückhalt.

Basketball. Mit einem 92:76-Auswärtssieg bei KOS gewannen die Panaceo Raiders Villach das letzte Grunddurchgangs-Match der Saison. Damit trifft man als Tabellendritter im Viertelfinale auf Mistelbach. Die Niederösterreicher haben ihrerseits den Wörthersee Piraten einen Dämpfer versetzt. Vor der Play-off-Serie gegen Grunddurchgangssieger Mattersburg verloren die Klagenfurter 55:75. KOS kämpft im Play-down gegen den Abstieg.

Volleyball. SK Aich/Dob zeigte gestern in der vorletzten Runde des Grunddurchgangs gegen Waldviertel wer die aktuelle Nummer eins in der Herren Volleyballliga ist. Die Bleiburger gewannen gegen die Niederösterreicher klar mit 3:0 in Sätzen. Kommende Woche wird es für Landfahrer und Co. beim Mevza-Final-Four in der Jufa-Arena ernst. Die favorisierten Wildcats müssen heute (17) auswärts in der Hoffnungsrunde gegen die SG Bisamberg/Hollabrunn ran.

Fußball-Ergebnisse. Testspiele: Landskron - St. Jakob/R. 0:2 (0:1), Treibach - Murau 2:2 (0:1), Wölfnitz - HSV 4:0 (0:0), Gmünd - Penk 3:1 (2:1), Kraig - Treibach 1:2 (1:1), Mittlern - St. Michael/Bl. 1:2 (1:1), Rückersdorf - Eisenkappel 1:1 (0:0), Irschen - Seeboden 3:3 (2:2), Sele/Zell - Kühnsdorf 2:5 (0:3), Greifenburg - Stockenboi 4:2 (2:0), Eitweg - Gallizien 0:6 (0:3), Gurnitz - Viktring 7: 0 (4:0), ASK - Donau 1:1 (1:1), St. Stefan - Grafenstein 3:1 (1:0), Globasnitz - Bodensdorf 2:5 (2:2), Oberglan - Weitensfeld 4:0 (3:0), Baldramsdorf - Obermillstatt 6:0 (3:0), Lurnfeld - Baldramsdorf 0:3 (0:1), SAK Am. - Tainach 3:0 (2.0), Spittal 1b - Spittal U17 0:0, Faakersee - Techelsberg/Köstenberg 0:0, Reichenau - KLeinkirchheim 5:0 (3:0), Dölsach - Oberlienz 3:1 (1:0), Sörg - Launsdorf 1:2 (0:1), Oberes Mölltal - Mölltal1:3 (0:2), DSG Ferlach - Velden 1:4 (1:0), Treffen - Ma. Gail 0:9 (0:6), St. Urban - Himmelberg 3:1 (0:0), Friesach - Straßburg 1:4 (1:3).

Futsal. Ein Sieg mit zwei Toren Unterschied wäre für Futsal Klagenfurt nötig gewesen, um das Duell um Platz drei gegen Stella Rossa für sich zu entscheiden. Das 5:5 reichte am Ende nicht. „Es wäre möglich gewesen“, bilanzierte Trainer Marko Petricevic. Sein Team lag 0:3 zurück, führte 4:3 und 5:4. „Am Ende ließ bei unseren angeschlagenen Spielern die Kraft nach.“ Dennoch war Petricevic zufrieden: „Wir haben unser Saisonziel, den Play-off-Einzug, erreicht.“

Handball. Drittes Spiel, dritter Sieg – der SC Kelag Ferlach ist in der Quali-Runde der Spusu-Liga das Team der Stunde. Die Rosentaler gewinnen in Linz mit 29:28 (13:15), sind nun Zweiter und haben den Play-off-Platz mit vier Punkten Vorsprung auf Leoben abgesichert!

Schlafraum.at/HCK kommt hingegen nicht in die Gänge. Im Unteren Play-off der Spusu Challenge Liga verlieren die Klagenfurter daheim gegen Schlusslicht Atzgersdorf 24:32 (12:9) und tragen nun die rote Laterne.

Tabellenführer SG Ferlach/Feldkirchen bleibt in der Damen-Bundesliga auch im letzten Spiel des Grunddurchgangs ungeschlagen: 43:33 (22:17) bei Landhaus.

Ferlacher Jubel nach dem 29:28 in Linz Foto © KK

Volleyball. Zum 14. Mal in Folge mussten die Wörther-See-Löwen in der Volley League Men als Verlierer vom Platz. Die Klagenfurter unterlagen bei Tabellennachbarn Weiz mit 1:3 (-20, 23, -18, -14).

Die ATSC Wildcats schlossen den Grunddurchgang in der Volley League Women mit einem Sieg ab. Das Team von Trainer Helmut Voggenberger gewann in Hartberg 3:0 (17, 23, 27). Top in Form die Bajic-Schwestern Ana (20 Punkte) und Nikolina (14).