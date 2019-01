Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Floorball. Im Kampf um die IFL-Playoffs der besten Vier ist der KAC in den letzten drei Runden zum Siegen verdammt. Gegen die viertplatzierten Slowenen von Polanska Banda muss am Samstag (17 Uhr) ein Heimsieg in Waidmannsdorf her. Bei einer Niederlage würde der Rückstand auf die Halbfinalplätze uneinholbare acht Zähler betragen und den Playoff-Kampf vorzeitig beenden. Der VSV hat noch die Chance auf Rang zwei, mit einem Heimsieg über Leader Skofja Loka könnte man ebenfalls am Samstag (17 Uhr, St. Martin) ein Ausrufezeichen setzen. Zuletzt wurden schon die zweitplatzierten Wiener auswärts bezwungen. Skofja hat in dieser Saison allerdings erst einmal verloren.

Basketball. Die Wörthersee Piraten haben am Samstag (17 Uhr, St. Peter) die große Chance, den momentan achten und letzten Playoff-Platz in der 2. Bundesliga abzusichern. Mit den Basket Flames kommt ein direkter Konkurrent nach Klagenfurt. Die Wiener konnten mit einem Heimsieg gegen die Raiders Villach zuletzt aber ein Ausrufezeichen setzen. KOS erwartet ein schweres Auswärtsspiel bei den Dornbirn Lions, die zuletzt gegen die Piraten siegreich waren. Klarer Favorit sind die zweitplatzierten Villacher am Sonntag (17 Uhr, St. Martin) daheim gegen Schlusslicht Deutsch-Wagram. Das Farmteam von ABL-Klub Timberwolves Wien ist in dieser Spielzeit noch ohne Sieg.

Leichathletik. Für eine herausragende Leistung sorgte Lorena Miklau bei den Kärntner Leichtathletik-Meisterschaften. Das Sprinttalent vom VST-Laas-Völkermarkt verbesserte zwei Kärntner Rekorde (50m und 50m Hürden). Die erfolgreichsten Teilnehmer in Klagenfurt waren mit je vier Titel, Anna Koch (SV-Thörl-Maglern/U20) und Stephan Pacher (VST-Laas-Völkermarkt/U18). Stärkster Klub: VST-Laas-Völkermarkt.

Eishockey. Zum Grunddurchgangsende der Division I siegte Völkermarkt gegen Velden klar mit 7:1. Spittal gewann 5:2 in Huben und Althofen 5:4 in Steindorf. Schlusslicht Velden, Huben und Spittal werden ab nächster Woche den letzten Playoff-Platz ausspielen. Leader Althofen, Steindorf und Völkermarkt spielen um das Heimrecht.

Volleyball. Eine überraschende Niederlage setzte es für Aich/Dob bei UVC Graz. Die Steirer holten sich im fünften Satz den Sieg. Die Bleiburger erwischten einen guten Start (25:20), doch die Hausherren blieben hellwach und drehten in den folgenden beiden Sätzen die Partie (21:25, 17:25). Im vierten Durchgang kamen die Kärntner noch zu einem Satzgewinn (25:19). Am Ende setzte sich Graz durch (15:11). „Sie haben verdient gewonnen. Wir haben nicht mit 100 Prozent gespielt. Vielleicht tut die Niederlage weh, aber sie war notwendig“, meinte Aich/Dob-Sportdirektor Martin Micheu. Die Wörthersee-Löwen verloren auswärts gegen den Favoriten Waldviertel mit 0:3. Der erste Satz war umkämpft.

Handball. Die SC kelag Ferlach/Feldkirchen Damen setzten sich in der Bundesliga daheim gegen Traun mit 39:29 durch. Matavs erzielte dabei zwölf Treffer. Schlafraum.at Kärnten unterlag in der „Challenge“ daheim dem Vöslauer HC mit 28:33.

Reiten. Julia Strauss wurde beim internationalen Turnier in Polen im Sattel ihrer Fephelia in der Silver-Tour über 120 cm starke Vierte, sowie weiters noch Elfte bzw. Zwölfte.

Tischtennis. 1. Tischtennis-Bundesliga entschied TTC „CarinthiaWinds“ Villach für sich. Mit 4:3 behielten die Draustädter (ohne Amelie Solja, mit Chiara Segula) gegen Bodensdorf die Oberhand. Und auch die zweite Partie konnte mit einem 5:2 gegen Oberpullendorf gewonnen werden.

Badminton. Askö kelag Kärnten musste sich in der sechsten Runde der 1. Bundesliga dem Tabellenführer Traun mit 3:5 geschlagen geben. Die Punkte der Klagenfurter holten Philipp Drexler/Miha Ivancic, Blagovest Kisyov und Ivancic.