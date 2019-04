Facebook

Snowboard: Arvid Auner führte im ersten Parallelslalom im Rahmen des EC-Finales in Ratschings (ITA) vor den Kärntnern Aron Juritz und Fabian Obmann einen ÖSV-Dreifachsieg an. Obmann steht mit 3555 Punkten schon als Gesamtsieger fest. Bei den Damen fuhr Jemima Juritz hinter Tsubaki Miki auf Platz zwei.



Reiten: Beim Springturnier in Linz-Ebelsberg konnte Marianne Schindele (P&P St. Ruprecht) im Sattel von Acoustik Solo Du Baloubet die zweite Quali für das Austrian Masters über eine Hindernishöhe von 150 cm für sich entscheiden. Für Alpenspan-Reiter Dieter Köfler schaute mit BE Check it out über 145 cm ein zweiter Platz heraus. Mit Farah Dibah wurde der St. Veiter über 135 cm Vierter. Den Hauptbewerb des Springturniers auf der Reitanlage der Familie Stückler in St. Margarethen (über 135 cm) ging an die Villacherin Melissa Gallob (RV Ranftlhof) und Coleur Royal. Weitere Kärntner Klassensieger: Tanja Wallner, Bettina Pöchheim, Markus Rainer, Sandra Marcher, Valeria Kundig, Katharina Leitsberger.

Tischtennis: Nach dem Sieg gegen Völkermarkt durfte die Spielgemeinschaft SV St. Urban & ATV Feldkirchen eine Runde vor dem Meisterschaftsende den ersten Titel der Vereinsgeschichte feiern.